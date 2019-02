Pontivy, point de rendez-vous régional des gilets jaunes ce samedi

Après Brest, Rennes, Morlaix ou encore Lorient la semaine dernière, les gilets jaunes ont choisi Pontivy comme nouveau point de rassemblement régional pour ce weekend. 2000 manifestants sont attendus pour l'acte 14 du mouvement. Ce qui inquiète la mairie et les commerçants.

Pontivy, France

A chaque samedi son point de rassemblement chez les gilets jaunes bretons. Après Lorient la semaine dernière, c'est Pontivy dans le Morbihan qui a été choisie cette fois. 2000 manifestants y sont attendus pour ce 14e samedi de mobilisation. Une manifestation déclarée en préfecture par les gilets jaunes. Mais pas vraiment du goût de la mairie et des commerçants pontivyens.

Centre-ville paralysé et fête foraine reportée

C'est d'abord le parcours défini par les gilets jaunes qui inquiète. Notamment un passage par la rue Nationale, où sont la plupart des commerces. Les commerçants et la mairie ont tenté de négocier pour modifier le parcours. "On voulait les dévier de l'hyper-centre, éviter la proximité avec les commerçants" explique Jérôme Forestier, président de l'association des commerçants. Mais il s'est heurté à un refus du représentant des gilets jaunes. "On s'attend donc à un centre-ville paralysé samedi" ajoute Jérôme Forestier. L'association des commerçants conseille également de ne pas ouvrir cet après-midi là.

On conseille de baisser le rideau pour ce samedi - L'association des commerçants de Pontivy

Autre point noir à la mairie : la fête foraine annuelle, dont l'ouverture était prévue justement ce samedi en plein centre-ville. La maire a donc décidé de la reporter. Mais les forains ont tout de même prévu d'ouvrir le lendemain, dimanche, "en solidarité avec les gilets jaunes". Une zone "d'exclusion" est prévue autour de la fête foraine, de la mairie et de la sous-préfecture.

Sur les débordements, "on ne peut rien garantir"

Un service de sécurité interne est également prévu chez les gilets jaunes. Mais sans garantie de résultat annonce Mickaël, un gilet jaune qui fera partie des bénévoles sécurité samedi. "On va mettre tout en oeuvre pour éviter tout débordement mais on ne peut pas garantir qu'il n'y ait rien" ajoute Mickaël.