Pontmain : pas de pèlerinage pour l'Assomption, messe limitée à 240 personnes

Inutile de vous rendre à Pontmain pour la messe de l'Assomption ce samedi : la grande messe en plein air qui rassemble d'ordinaire plus de 3.000 personnes n'est pas autorisée ce samedi en raison du contexte sanitaire. La procession ne pourra pas non plus avoir lieu. D'ordinaire, des fidèles viennent de toute la France dans le village de 800 habitants, où la Vierge Marie serait apparue en 1871.

Dispositif de sécurité

La messe prévue à 10h30 sera limitée à 240 personnes dans la basilique selon les dernières autorisations accordées par la préfecture : seuls les paroissiens, ainsi que quelques pèlerins ayant maintenu leur séjour sur place, pourront y assister. Les consignes faites le 4 août sont assez bien respectées pour l'heure selon le recteur du sanctuaire, Renaud Saliba : "on n'a pas du tout l'afflux habituel de personnes en cette période", indique-t-il.

Des barriérages vont être installés tout autour de la basilique. "Personne ne doit être sur l'esplanade, elle doit être vide, de même qu'il ne faudra pas stationner sous le porche, précise Renaud Saliba. On va filtrer et compter le nombre de personnes qui entrent".