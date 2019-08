Pontmain: les commerçants se préparent à l'arrivée des pèlerins

Pontmain, France

Comme chaque année, des milliers de visiteurs se pressent dans cette cité mariale, pour une célébration de l'Assomption. Là où en 1871, la famille Barbedette avait vu l'apparition de la Vierge. Certains pèlerins sont arrivés en avance dans le village, mais la plupart des visiteurs seront présents dès demain matin pour la messe solennelle qui débutera à 10h30.

Pour les commerçants, il faut mettre les bouchées doubles. À la boulangerie de Nadège Boyère, l'équipe sera présente toute la journée car "il faut produire plus vite et en plus grande quantité" pour satisfaire l'appétit des visiteurs.

Des restaurants qui affichent complet

Du côté du Relais le Bocage, situé derrière la Basilique Notre-Dame de Pontmain, chaque année l'organisation est la même et tout est prêt pour accueillir plus de 400 personnes demain midi. L'hôtel restaurant affiche quasi complet pour le 15 août. Valentine Josselin, l'une des employées de l'hôtel rappelle que "l'essentiel est de servir rapidement les visiteurs afin qu'ils puissent retourner à la Basilique".

C'est la même chose pour le bar-restaurant le Pontaminois, situé non loin de la Basilique Notre-Dame. La gérante, Céline Brunet, a dû rajouter un service et demander du renfort pour avoir une équipe plus grande. L'ambiance promet d'être festive dans cet établissement de la commune.

Une grande équipe de bénévoles

Pour accueillir autant de visiteurs, Pontmain peut également compter sur ses bénévoles, les habitants du village. Selon le père Renaud Saliba, ils sont environ 80 à prêter main forte, avant, pendant et après le 15 août.

Le père Renaud Saliba en pleine préparation de la célébration de l'Assomption. Pontmain, le 14 août 2019 © Radio France - Lena Thébaud

On a vraiment l'impression que beaucoup de personnes tiennent à ce que cette fête soit belle et que les personnes soient bien accueillis.

Myriam, habite à Pontmain depuis 12 ans et chaque année elle souhaite participer à la célébration en tant que pèlerin mais aussi en tant que bénévole. "Beaucoup travaillent dans l'ombre et c'est important de penser à ces petites mains qui ont de l'importance et dont on ne parle pas assez".

Ce soir, une veillée ainsi qu'une procession ont lieu à la Basilique Notre-dame de Pontmain. Demain, les festivités débuteront à 10h30 et la journée se terminera par un concert de musique.