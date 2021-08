Pontmain : près de 3.000 fidèles réunis pour célébrer l'Assomption

Une basilique ouverte à la prière individuelle mais sans messe du 15 août en sa nef : pour célébrer l'Assomption, en raison du contexte sanitaire, c'est à l'extérieur que près de 3.000 pèlerins se sont rassemblés ce dimanche à Pontmain, dans le nord-Mayenne : d'ordinaire, ils sont 4.500 à 5.000. Seuls quelques dizaines ont suivi la messe en intérieur, avec un écran la retransmettant. Sur le parvis, des bancs ont été installés pour accueillir environ un millier de personnes, mais de nombreux habitués se sont installés avec leurs chaises pliantes et dans les rues adjacentes.

La basilique n'accueille exceptionnellement que quelques dizaines de fidèles, avec retransmission de la messe en extérieur © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Si la messe du matin se tient déjà sur le parvis en temps normal, cette année la prière du chapelet et les vêpres aussi se déroulent devant l'édifice religieux. Pas de quoi chambouler l'atmosphère et la ferveur des catholiques rassemblés pour l'occasion : "c'est presque un retour à la normale" selon eux, à l'exception des masques qui couvrent les visages. "D'habitude, la basilique est remplie, là ça n'a rien à voir, regrette René. Mais ça ne change pas la ferveur." "On essaie de garder le côté positif de ce rassemblement, c'est un 15 août malgré tout !" ajoute Maryline.

C'est à l'extérieur qu'a été donnée la communion à la plupart des fidèles © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Retrouver la ferveur"

"Le fait de voir tout ce monde là sur le parvis, c'est agréable", lance Isabelle. Comme la plupart des catholiques présents, elle n'avait pas fait le déplacement en 2020, la cérémonie du 15 août s'étant tenue en comité très restreint, en raison du contexte sanitaire. Bruno, en revanche, y était : "c'était un peu triste, 250 personnes dans la basilique. Là, cette année, ça fait quelque chose. _On attendait ça depuis longtemps_", reconnait ce Lavallois, un brin ému.

"On n'a pas pu célébrer le jubilé le 17 janvier avec les restrictions, on tenait à être là le 15 août", explique Catherine : c'est en effet à Pontmain que serait apparue la Vierge Marie il y a 150 ans, en 1871. "La foi continue, on n'a jamais arrêté de prier, ajoute l'habitante. Être seule ou 3.000, au fond, ça ne change rien, c'est un seul cœur."

Sécurité renforcée

Un sentiment de communion renforcé par la mort lundi du prêtre Olivier Maire, en Vendée : l'évêque de Laval a d'ailleurs entamé la cérémonie avec un mot en mémoire de la communauté des Montfortains, à laquelle il appartenait. "C'était important de pouvoir _marquer cette célébration pour en faire un peu un hommage à sa personne_, et au témoignage qu'il a donné d'une vie dédiée aux autres", explique Thierry Scherrer.

L'Angélus est entonné devant la statue de Notre-Dame de Pontmain © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

"Ça n'est pas rassurant, ça ne devrait pas arriver. On n'avait pas de méfiance avant", explique Annick. Au milieu des prières et des chants, des militaires du plan Vigipirate et des gendarmes multiplient les rondes pour garder un œil sur l'ensemble de l'assistance. "Plus sécurisant", souffle André.