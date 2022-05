Ponts de l'Ascension et Pentecôte: la préfecture de Loire-Atlantique fait la chasse aux "rave party" sauvages

"Aucune "rave party", aucune "free party" aucun "teknival" _n'a fait l'objet d'_une demande d'autorisation préalable en vue des deux week-end prolongés de l'Ascension et de la Pentecôte" annonce la préfecture de Loire-Atlantique. Or "un rassemblement de ce type est susceptible d'être organisé" explique encore la préfecture dans un communiqué. Des mesures d'interdiction ont donc été prises "au regard des risques de troubles graves à l'ordre, à la la sureté, à la sécurité et à la salubrité publiques que présenterait le déroulement d'un tel rassemblement associé au fait que l'organisation d'une manifestation non déclarée est un délit."

Le préfet de Loire-Atlantique interdit du 25 mai au 7 juin tout rassemblement de ce type, sur l'ensemble du département. La circulation des véhicules à moteur transportant du matériel de sonorisation en liaison avec les manifestations festives de ce type est également interdite durant cette période sur l'ensemble du département.

Le non respect de ces mesures est passible de sanctions et le matériel peut être saisi.