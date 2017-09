Ponts de Thouaré : un mois après la réouverture, les commerçants respirent

L'énorme chantier de rénovation mené sur les ponts de Thouaré-sur-Loire avaient duré six mois. Les 10 500 véhicules qui passent par là chaque jour devaient faire un détour. Les ponts ont rouvert le 25 août dernier et depuis les commerçants retrouvent leur clientèle.

Christophe Fricot, le boucher a retrouvé le sourire. "Ça va beaucoup mieux" , se réjouit le commerçant qui a perdu 25% de son chiffre d'affaire pendant toute la durée des travaux. "Nous avons vu une augmentation de la fréquentation assez conséquente, surtout le weekend et nous voyons des visages que l'on avait pas vus depuis longtemps, ça fait du bien!" De l'autre côté de la rue, Aurélie Fourage, la boulangère voit aussi ses clients revenir avec plaisir. Il y a beaucoup plus de monde le matin pour le petit déjeuner, pour le traiteur aussi et le soir les gens s'arrêtent pour emporter leur baguette de pain ! Je suis très très contente" explique la jeune femme.

Des travaux rue de Carquefou

Les commerçants se réjouissent de revoir les automobilistes s'arrêter à Thouaré-sur-Loire, mais ils précisent que tout n'est pas encore rentré dans l'ordre. Des travaux rue Carquefou rendent encore la circulation un petit peu difficile et gênerait la reprise pour certains commerçants. Au restaurant La Chaumière, les clients n'ont pas encore retrouvé leurs anciennes habitudes. "C'est encore difficile. Pour l'instant notre clientèle n'est pas revenue. C'est compliqué au niveau de notre trésorerie, un salarié est toujours en chômage partiel jusqu'à fin octobre", précise Chantale Olive, la gérante. La fin des travaux rue de Carquefou est prévue fin septembre.