Population : Auvergne-Rhône-Alpes reste la 2e région la plus peuplée de France avec huit millions d'habitants

La croissance de la population française faiblit, selon les derniers chiffres publiés ce jeudi par l'Insee , basés sur le recensement 2020. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) ne fait pas exception. Si elle reste la 2e région la plus peuplée de l'Hexagone, avec 12% de la population métropolitaine, la croissance démographique ralentit ou baisse partout dans la région, sauf dans le Puy-de-Dôme où elle se maintient. La région attire "toujours plus d’habitants qu’elle n’en voit partir, mais moins qu’auparavant" explique l'Insee. En cause, le vieillissement de la population et une moindre attractivité résidentielle.

Pour autant, si la région AURA gagne moins d'habitants qu'avant et à un rythme moins important, elle en gagne toujours. Entre 2014 et 2020, la région a gagné "43.000 habitants en moyenne par an, soit la population d’une ville comme Bourg-en-Bresse" souligne l'Insee.

Seuls le Cantal et l'Allier perdent des habitants

Parmi les enseignements de cette enquête, sur la période 2014-2020, seuls le Cantal et l'Allier perdent des habitants, les autres départements de notre région en gagnent. Le nombre d’habitants continue d’augmenter fortement en Haute-Savoie, dans l’Ain et dans le Rhône.

Mais les raisons de cette hausse de la population diffèrent : en Ardèche, Haute-Loire, dans le Puy-de-Dôme et dans la Drôme, c'est "principalement grâce à l’arrivée de nouveaux habitants. L’Ardèche et la Haute-Loire compensent ainsi leur déficit naturel [le fait que le nombre de décès excède le nombre de naissances NDLR]" note l'Insee*.* À l’inverse, dans l’Isère et le Rhône, la croissance démographique est "assurée uniquement par l’excédent des naissances sur les décès". L'Isère continue de voir arriver de nouveaux habitants , notamment dans les communes du nord du département, qui enregistrent les plus fortes croissances.

Dans la Loire et en Savoie, les "soldes naturel et migratoire contribuent de façon comparable à l’évolution de la population" souligne encore l'Insee. Dans le Cantal, le déficit naturel est très prononcé, du fait d'une population plus âgée. En revanche, l'attractivité résidentielle y est plus élevée.

Population par département, au 1er janvier 2020

Ain - 657.856 habitants

Allier - 335.628 habitants

Ardèche - 329.325 habitants

Cantal - 144.379 habitants

Drôme - 517.709 habitants

Isère - 1.277.513 habitants

Loire - 768.508 habitants

Haute-Loire - 227.489 habitants

Puy-de-Dôme - 661.852 habitants

Rhône - 1.883.437 habitants (dont 1.416.545 dans la Métropole de Lyon et 466.892 dans le Conseil départemental du Rhône)

Savoie - 439.750 habitants

Haute-Savoie - 835.206 habitants

Découvrez à travers notre carte ci-dessous et notre tableau en bas de cet article tous les chiffres qui concernent votre commune.

Avec huit millions d'habitants, la région AURA arrive donc en 2e position au niveau national : loin derrière l'Île-de-France et ses 12,2 millions d'habitants, mais elle devance la région Nouvelle-Aquitaine et les Hauts-de-France, qui en cumulent autour de 6 millions d’habitants chacune.

