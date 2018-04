Indre, France

Les centaines de trophées visés sur les murs en témoignent : la saison de chasse a été bonne dans le département de l'Indre. Mais contrairement aux apparences, cela inquiète la fédération de chasse.

La fédération de chasse procède à des comptages chaque année suivant la même méthodologie afin de comparer les données récoltées d'une année sur l'autre.

"Nous avons estimé que la population de cervidés est en hausse de 25%, avec un déséquilibre en faveur des femelles, ce qui implique une poussée démographique et cela pose problème avec des _dégâts importants, des collisions_ contre des voitures ou _des problèmes de santé de la population. Les épidémies ont plus de chance de se développer."_ détaille Xavier Legendre, vice-président de la fédération indrienne.

Une croissance exponentielle des sangliers

Autre population qui se porte très bien : les sangliers. "On est sur une population en hausse de 100% à 300% par endroit. Je tire la sonnette d'alarme... Les dégâts sont considérables et la peste porcine africaine se profile à l'est. Si elle arrive en Berry, ce serait la pire des catastrophes parce que cette maladie est transmissible aux porcs domestiques. "

En revanche, la fédération s'inquiète de la baisse très importante du petit gibier, et notamment les oiseaux.

Les chasseurs en lutte contre la "solognisation" de la Brenne

Sujet d'inquiétude récurrent ces derniers mois, la solognisation de la Brenne suscite bien des critiques de la part des chasseurs qui refuse l'engrillagement des grandes propriétés de chasse : " C'est une _entrave majeure à la libre circulation de la faune sauvage et c'est inexcusable_. Le fait de cloisonner l'espace libre, c'est le non sens du gibier".

Au total, la fédération de chasse compte un peu plus de 13.000 licenciés.