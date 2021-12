Population de l'Yonne : Sens va-t-elle rattraper un jour Auxerre ?

Comme lors des années précédentes, les données officielles publiées par l'INSEE en fin d'année montrent toujours la même dynamique. Cette année encore l'Yonne fait partie des départements français qui perdent des habitants. Ils sont 20 sur 101. Le nord de l'Yonne gagne des habitants tandis que le sud en perd. Au point que les deux villes principales, Auxerre et Sens pourraient à terme faire jeu égal.

Sens pourrait rivaliser avec Auxerre dans vingt ans

En six ans, Sens a gagné 1 600 habitants tandis qu'Auxerre en a perdu 400. Alors bien sûr, il y a toujours plus de 7 000 habitants d'écart entre les deux villes et Auxerre est loin d'abandonner son statut de préfecture. Mais c'est au niveau des agglomérations que la donne change : 67.000 habitants dans l'Auxerrois, 59.000 dans le Sénonais. Au rythme actuel, dans vingt ans, l'agglomération de Sens sera plus grosse que celle d'Auxerre.

L'effet post-confinement pas encore mesuré

Sens est portée par une croissance globale de la population dans le nord de l'Yonne, avec des communes comme Villeneuve-la-Guyard qui gagne 150 habitants en six ans. L'effet post-confinement n'est pas mesuré dans les données de l'INSEE qui se basent sur les chiffres de 2019, mais il y a fort à parier que la période d'épidémie actuelle accélère encore cette dynamique au nord de l'Yonne.

Deux villes perdent beaucoup d'habitants

À noter que Tonnerre et Saint-Florentin restent les villes qui perdent le plus d'habitants en six ans, respectivement 500 et 400 habitants de moins. C'est d'ailleurs tout le sud du département de l'Yonne qui est concerné par la perte de population du Tonnerrois à la Puisaye.

Des exceptions au sud de l'Yonne

Auxerre perd des habitants, mais ce n'est pas le cas de toutes les communes de l'agglomération. Au contraire, certaines font preuve d'un dynamisme à faire pâlir la préfecture de l'Yonne. C'est le cas de Monéteau qui gagne 125 habitants entre 2013 et 2019. Monéteau compte désormais 4 125 habitants et est la 11e plus importante commune de l'Yonne. Voici l'analyse qu'en fait la maire de la commune Arminda Guiblain.

"Nous pourrions construire un groupe scolaire parce qu'on pourrait arriver à saturation" - Arminda Guiblain, maire de Monéteau (Yonne)

