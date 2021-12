Population : la Charente-Maritime gagne des habitants, la Charente en perd

C'est la prime au littoral, et la confirmation de la désaffection dont souffrent les zones rurales : la Charente-Maritime a continué de gagner des habitants, entre 2013 et 2019, et la Charente à en perdre.

L'Insee a publié ce mercredi soir les chiffres de la "population légale" de Nouvelle-Aquitaine. Ils montrent que notre grande région devient la troisième plus peuplée de France, dépassant pour la première fois les six millions d'habitants. Et cela, grâce aux départements de la façade Atlantique, et surtout aux communes urbaines du littoral, alors que les zones rurales perdent des habitants, confirme l'Insee.

La Charente-Maritime a vu ainsi le nombre de ses habitants augmenter de 0,5%, principalement grâce au solde migratoire (+0,8%, alors que le solde naturel, la différence entre les décès et les naissances, est de -0,3%). Nous sommes officiellement 651.358 Charentais-Maritimes. Alors que la Charente en a perdu 0,1%, à 352.015 Charentais.

La Rochelle gagne aussi, Angoulême perd encore

Même tendance dans nos villes : La Rochelle a vu sa population croître de 0,6%, à 77.205 habitants. C'est la croissance la plus élevée de la région après Bordeaux. La Rochelle est la quatrième ville la plus peuplée de Nouvelle-Aquitaine. Angoulême, en revanche, a perdu 367 habitants entre 2013 et 2019 (-0,1%). Elle en compte 41.603.

C'est la Gironde, tirée par l'agglomération bordelaise, qui gagne le plus d'habitants : +1,3%. La ville de Bordeaux à elle seule est à +1,2% et celle de Mérignac, juste à côté, à +0,9%.

Et tout cela, avant la crise sanitaire, dont on sait qu'elle a accéléré le phénomène migratoire en direction de notre littoral.