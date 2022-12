Population : la Bourgogne-Franche-Comté a perdu des habitants entre 2014 et 2020

Au 1er janvier 2020, 2,8 millions de personnes vivaient en Bourgogne-Franche-Comté. En six ans, la population de Bourgogne-Franche-Comté a baissé en moyenne de 0,1 % par an alors qu’elle augmente chaque année de 0,3 % en France métropolitaine a révélé, ce jeudi, l'Insee dans son enquête basée sur les chiffres du recensement 2020 . Dans la région, seuls les départements du Doubs et de la Côte-d’Or gagnent des habitants note encore l'Insee.

Alors que la courbe de la population était en hausse lors de la précédente enquête (de 2009 à 2014), elle est désormais à la baisse en Bourgogne-Franche-Comté sur la période de 2014 à 2020. L'Insee explique ce renversement par une augmentation du nombre de décès par rapport à celui des naissances à partir de l'année 2015, mais aussi par une moindre attractivité et un solde migratoire déficitaire depuis dix ans.

Seuls le Doubs et la Côte-d’Or gagnent des habitants

Si on regarde département par département, seuls deux d'entre eux gagnent des habitants : le Doubs et la Côte-d'Or, et c'est "grâce à la jeunesse de leur population" explique l'Insee.

Dans le Jura et maintenant en Saône-et-Loire, "la baisse de population est peu marquée" note encore l'Insee. Elle s’amplifie, en revanche, en Haute-Saône, dans l’Yonne et surtout dans la Nièvre. "Cette dernière perd des habitants depuis une cinquantaine d’années" détaille l'Insee, qui précise que la Nièvre connaît une "décroissance démographique parmi les plus importantes en France, avec la Martinique, la Guadeloupe et Paris".

Le Territoire de Belfort se distingue, lui, "par un fort retournement de tendance". Il perd des habitants à un rythme relativement rapide entre 2014 et 2020 alors qu’il en gagnait entre 2009 et 2014.

"Maintenir les services publics"

Dans l'Yonne, on constate que le sud et l'est se vident, alors que le Nord gagne encore des habitants. Parmi les principales villes du département : Sens et Migennes gagnent des habitants alors qu'Auxerre, Joigny, Avallon Saint-Florentin et Tonnerre en perdent. Tonnerre, par exemple, est passé en six ans de 4.759 à 4.345 habitants. Pour le maire de la commune, Cedric Clech, on peut inverser cette tendance.

Population par département, au 1er janvier 2020

Côte-d’Or 524.144 habitants

Doubs 525.276 habitants

Jura 261.277 habitants

Nièvre 220.199 habitants

Haute-Saône 239.194 habitants

Saône-et-Loire 554.720 habitants

Yonne 343.377 habitants

Territoire de Belfort 142.461 habitants

