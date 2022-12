Population : la Normandie perd des habitants entre 2014 et 2020

En six ans, la population normande a baissé de 0,3%. Elle a perdu un peu plus de 10 000 habitants sur cette période. Nous étions donc 3 325 522 habitants au 1er janvier 2020. La Normandie est la 10e région de France la plus peuplée sur les treize régions de la métropole.

ⓘ Publicité

C'est le département du Calvados qui semble le mieux tirer son épingle du jeu, selon les derniers chiffres du recensement fournis par l'Insee ce jeudi. Ils concernent la période 2014-2020.

Découvrez les chiffres de la population au 1er janvier 2020 par département sur notre carte interactive, ainsi que l'évolution entre 2014 et 2020.

loading

Les grandes villes augmentent

Le département calvadosien frôle les 700 000 habitants, 697 547 précisément, avec une hausse plus notable encore sur l'agglomération caennaise. C'est encore plus le cas pour l'agglomération de Rouen qui voit sa population augmenter de 0,5% tous les ans, soit 595 habitants de plus annuellement. En revanche, celle du Havre a une dynamique beaucoup plus inquiétante avec une perte nette tous les ans de près de 1200 habitants.

Idem pour Cherbourg qui voit sa population baisser de 3 000 habitants (77 800 habitants au 1er janvier 2020) et pour Évreux, moins 3 000 habitants aussi (46 900 en 2020). La conjoncture 2014-2020 n'est donc pas positive pour les villes moyennes de Normandie.

Les départements ruraux se vident encore

Au niveau des départements, sans surprise et même si ces chiffres concernent la période avant-Covid, c'est dans le secteur ruraux que la baisse normande de population se ressent le plus. La Manche perd 0,2% de sa population tous les ans, "signe d'un vieillissement de la population plus avancé" explique l'INSEE, quand l'Orne en perd 0,5%, soit 9 200 habitants en moins depuis 2014, l'équivalent de Sées et Domfront cumulées.

L'Eure est dans une dynamique stable avec 220 habitants de plus en 6 ans et c'est la Seine-Maritime, dont l'évolution est stable aussi, qui reste le département le plus peuplé de Normandie avec plus d'un tiers des habitants, 1 254 739 Normands y habitent.

Votre commune a-t-elle gagné ou perdu des habitants ?

Découvrez si votre commune a gagné ou perdu des habitants entre 2014 et 2020. Il suffit d'indiquer le nom de votre commune dans la barre de recherche ci-dessous.

loading