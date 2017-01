Population : la Somme et l'Oise gagnent des habitants

Le département de la Somme compte près de 572 000 habitants au 1er janvier selon les derniers chiffres de l'Insee. C'est 1 800 de plus qu'il y a cinq ans. La progression est encore plus importante dans l'Oise. Avec 17 000 habitants de plus, le département approche les 820 000 habitants.

La Somme a gagné 1 800 habitants en cinq ans. C'est ce que révèle les derniers chiffres de l'Insee. Le département compte 571 632 habitants au 1er janvier 2017. Si on regarde les chiffres à la loupe, on constate que les communes moyennes attirent quand les grandes villes ont tendance à perdre des habitants.

Amiens perd des habitants

Sur les cinq plus grandes villes de la Somme, seule Albert gagne une centaine d'habitants entre 2009 et 2014 (année de référence pour la population légale en 2017). Les autres villes en perdent. C'est Amiens, la ville préfecture, qui est la plus touchée par le phénomène, alors que les communes voisines de l'agglomération comme Boves, Longueau, Pont-de-Metz, Rivery, Saleux, en gagnent. C'est le cas aussi généralement de communes situées entre 20 et 30 minutes de voiture d'Amiens comme Airaines, Vignacourt.

Une augmentation de la population qui s'explique probablement par le prix de l'immobilier.. Ses communes proposent des des loyers moins élevés et des terrains moins chers, même si selon les derniers chiffres des notaires de la Somme pour 2016, le prix des terrains à bâtir a tendance à flamber dans la périphérie amiénoise.

Le littoral moins prisé

Les principales villes de la côte, Le Crotoy, st Valery, Fort-Mahon, Mers, Cayeux, perdent toutes des habitants, tout comme le plus petit village de la Somme, Epécamps avec 5 habitants, juste devant Méréaucourt et ses 6 habitants.

Le boum dans l'Oise

Le département de l'Oise a le vent en poupe. Il compte 818 680 habitants au 1er janvier 2017. C'est 17 000 de plus en cinq ans. La population reste stable à Beauvais qui approche les 55 000 habitants. la ville préfecture a gagné seulement 277 habitants en cinq ans. Creil affleure les 35 000 habitants. Enfin, la troisième ville, Compiègne en perd une centaine en cinq ans.

Les Hauts- de-France, troisième région

Les Hauts-de-France, région née il y a un an de la fusion entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais comptent 6 millions 006 156 habitants précisément soit 61 800 de + en 5 ans. Cela en fait la troisième région la plus peuplée de France selon les dernières statistiques de l'Insee (chiffres de 2014) après l'Ile de France et Auvergne-Rhône-Alpes et devant la Nouvelle Aquitaine