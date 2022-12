Population : les Hauts-de-France restent stables avec près de 6 millions d'habitants

La population reste quasiement stable dans les Hauts-de-France entre 2014 et 2020, selon les derniers chiffres de l'Insee

L'insee vient de publier les derniers chiffres de la démographie dans les Hauts-de-France. La région compte exactement 5 997 734 habitants au 1er janvier 2020. Un chiffre quasiement stable sur six puisque les Hauts-de-France perdent seulement 8 373 habitants entre 2014 et 2020, période de référence.

Les Hauts-de-France se classe quatrième région la plus peuplée de France derrière l'Île-de-France (12 millions d'habitants), Auvergne-Rhône-Alpes (8 millions d'habitants) et la Nouvelle Aquitaine (6 millions d'habitants).

D'un département à l'autre, la situation n'est pas la même. Si les départements de l'Oise et du Nord continuent de gagner des habitants, le Pas-de-Calais, la Somme et l'Aisne continuent d'en perdre.

L'Oise est le département qui gagne le plus d'habitants

C'est le département de l'Oise qui connait la plus forte croissance démographique. Il compte 829 699 habitants au 1er janvier 2020, selon les derniers chiffres de l'Insee, soit 11 019 habitants de plus en six ans.

Le Nord gagne lui aussi des habitants. Le département le plus peuplé de la région compte désormais 2 607 745 habitants, ce qui représente 4 274 habitants de plus entre 2014 et 2020.

Les trois autres départements de la région perdent des habitants. La baisse n'est pas très prononcée mais elle est perceptible. Le Pas-de-Calais perd 10 422 habitants en six ans. Il compte désormais 1 462 167 habitants. L'Aisne perd luli aussi un peu plus de 10 000 habitants. Avec 529 374 habitants, c'est le département qui affiche la baisse la plus forte proportionnellement.

Dans la Somme, les chiffres sont assez stables. Le département compte 568 748 habitants. Il ne perd que 2 884 habitants entre 2014 et 2020.

