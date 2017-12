La population augmente en Normandie. La région comptait 3 339 000 d'habitants en 2015 selon les chiffres publiés ce mercredi par l'Insee.

Dans la région, la population a progressé de 0.2% par an entre 2010 et 2015. C'est moins que la tendance nationale. Le nombre d'habitants a augmenté de 0,5% sur cinq ans en France. Le pays dépasse désormais les 66 millions d'habitants.

L'orne poursuit sa chute

En Normandie, l'augmentation de la population concerne tous les départements, à l'exception de l'Orne. Le département continue de perdre des habitants. Ils étaient 286 600 en 2015, soit 5 000 de moins qu'en 2010. C'est un repli démographique de 0,3% par an, ce qui place le département au 76e rang en France. La quasi totalité des villes connaissent un repli, à l'exception de l'Aigle et de Tinchebray.

Le calvados, bon élève

C'est dans le Calvados que l'augmentation est la plus soutenue. Le département enregistre une croissance modérée mais constante. Au 1er janvier 2015, la population s'élevait à 693 600 habitants, soit une haute de 0,3% par an. D'où une classement du département au 36e rang français.

La ville de Caen continue de perdre des habitants. Ils sont désormais 106 260 selon l'Insee. Une baisse entamée en 2008. Hérouville, Ifs et Mondeville progressent, lorsque le littoral du Calvados perd des habitants.

La Manche à l'équilibre

Enfin, la Manche maintient son équilibre et frôle les 500 000 habitants. Elle se situe au 53e rang français entre la Drôme et les Pyrénées Orientales. La population augmente à Saint Lô et Granville. Cherbourg-en-Cotentin perd presque 2 000 habitants. La ville compte désormais avec 80 131 habitants. La baisse est significative aussi à Coutances et Mortain.