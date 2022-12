Population stable en Centre-Val de Loire, le Loiret et l'Indre-et-Loire en hausse, le Berry en forte baisse

La région Centre-Val de Loire reste la région la moins peuplée en France métropolitaine derrière la Corse avec 2,575 millions d'habitants, un nombre stable par rapport à 2014. Ce jeudi 29 décembre 2022, l'Institut dévoile ses chiffres basés sur le recensement 2020 et la disparité suivant les départements reste l'un des grands enseignements de l'enquête, où l'attractivité du Loiret et de l'Indre-et-Loire se confirme, contrairement à l'Indre et au Cher qui perdent encore beaucoup d'habitants en quelques années seulement. Découvrez à travers notre carte ci-dessous et notre tableau en bas de cet article tous les chiffres qui concernent votre commune.

Le Loiret et l'Indre-et-Loire voient leur population augmenter nettement sur les six dernières années, respectivement de 1,9% et 1,4%, portés par le dynamisme démographique des métropoles tourangelles et orléanaises avec notamment des fortes hausses de population dans les communes proches des villes centres. Pour preuve, un habitants sur cinq dans la région vit dans les métropoles d'Orléans et de Tours.

Petite nuance entre la Touraine et le Loiret. Dans le Loiret, la population augmente principalement du fait du solde naturel (c'est-à-dire des naissances). En Indre-et-Loire, la hausse provient autant de celui-ci que de la balance migratoire positive.

Le Berry perd 3,1% d'habitants en seulement six ans

La baisse d'attractivité de l'Indre et le Cher se confirme dans la dernière étude l'Insee. Les deux départements perdent 3,1% de leur population, soit 16.805 habitants. "Le Cher cumule déficits naturel (-0,3%) et migratoire (-0,2%), tandis que dans l’Indre, le solde naturel négatif explique à lui seul la diminution" écrit l'Institut statistique.

Population par département au 1er janvier 2020

Cher 300.933 habitants

Eure-et-Loir 431.443 habitants

Indre 218.707 habitants

Indre-et-Loire 612.119 habitants

Loir-et-Cher 329.357 habitants

Loiret 682.304 habitants

Derrière les locomotives de Tours et Orléans, la baisse de population commence aussi à toucher les villes moyennes, celles qui comptent entre 50.000 à 200.000 habitants, c’est-à-dire celles de Bourges, Chartres, Blois, Châteauroux et Montargis, la population diminue globalement de 0,1% en moyenne par an entre 2014 et 2020. La situation est déjà inquiétante pour les villes de moins de 50.000 habitants où la perte de population s'accélère.

Variation annuelle moyenne de la population entre 2014 et 2020 par commune qui montre l'attractivité de pôles urbains, surtout de Orléans et Tours. - ©INSEE

651 communes gagnent des habitants entre 2014 et 2020, soit 37% des 1.757 communes du Centre-Val de Loire

