Populations légales pour 2021 : l'Isère gagne près de 5 000 habitants en un an

C'est un rendez-vous désormais immuable de fin d'année : l'Insee, Institut national de la statistique, publie les données de population qui feront office de chiffres officiels pour l'année suivante. Le tableau 2021 repose sur les données de recensement de l'année 2018 et montre une nouvelle évolution à la hausse de la population iséroise.

4 841 habitants supplémentaires en un an

Avec officiellement 1 263 563 iséroises et isérois, l'année 2021 dépasse de près de 5 000 unités la référence pour cette année 2020 qui était de 1 258 722 personnes. Un dynamisme tant en terme de naissance que de "solde migratoire" qui n'est pas, loin s'en faut, porté par la capitale. Dans la région entre 2013 et 2018 "les métropoles de Saint-Etienne et de Grenoble, note l'Insee, ont [...] une démographie atone (+0,1%)". C'est au nord du département et dans la vallée du Rhône notamment que l'Isère gagne des habitants.

Le quinté de tête des villes est toujours le même mais...

Une dimension que l'on retrouve illustrée dans le classement des villes puisque si Grenoble est toujours la commune la plus peuplée, elle perd 804 habitants par rapport à l'an passé pour une population officielle 2021 de 157 650 habitants. Dans une moindre mesure Saint-Martin d'Hères, perd de son côté 89 habitants à 38 398 personnes. Échirolles gagne par contre 121 habitants en un an au sens de l'Insee, pour un total 2021 de 36 961 échirollois.

Dans la suite du classement Vienne recense 29 583 habitants cette année, chiffre en hausse de 277 personnes. La ville enraye le déclin constaté depuis quelques années, dans la foulée d'une agglomération de Vienne-Condrieu très dynamique dans son ensemble. Bourgoin-Jallieu continue à progresser passant en un an de 28 387 à 28 494 habitants (+107).

Charvieu-Chavagneux fait son entrée dans les 15 communes les plus peuplées

L'illustration la plus flagrante du dynamisme démographique du nord-isère - sous la poussée lyonnaise notamment - est la position de Charvieu-Chavagneux, qui n'a plus rien d'un village. La commune dépasse désormais le cap des 10 000 habitants, à 10 029 exactement. Comme un symbole elle "pique" la 15e place du classement isérois à Eybens, dans la banlieue de Grenoble, qui chute de 10 185 habitants au 1er janvier 2020 à 9 947 officiellement au 1er janvier 2021.

Il reste des très petites communes malgré les regroupements

Si depuis 2010 beaucoup de petites et moyennes communes se sont regroupées en Isère - nous sommes passés de 533 à 512 communes - encouragées par quelques aides gouvernementales, il subsiste de très petites entités. Saint-Michel-en-Beaumont (entre La Mure et Corps), compte 31 habitants, Villard-Notre-Dame (Oisans) et Ambel (bord du lac du Sautet), 28 habitants chacune, Beaufin (à côté d'Ambel) 20 habitants et la palme revient toujours à Oulles (près de Bourg d'Oisans sur la route du Col d'Ornon) avec officiellement en 2021... 6 habitants !