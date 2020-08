Pornic : le port du masque obligatoire sur les quais du port

Dès que l'on arrive sur les quais sur le port de Pornic, très fréquentés par les piétons, un agent vous signale désormais que le port du masque est obligatoire. Sur les barrières, des affichettes signalent également l'obligation. Globalement, la mesure est bien perçue et les promeneurs jouent le jeu. Evidemment quand on s'achète une glace à la Fraiseraie ou ailleurs et qu'on s'installe sur le fameux mur de la lèche ou sur un banc comme Dominique, on enlève son masque le temps de la dégustation. La mesure était déjà en place sur les marchés de Pornic.

Pas d'amende prévue

Ceux qui ne portent pas de masque ne sont pas verbalisés mais peuvent se voir interdire l'accès à la zone. L'idée du maire Jean-Michel Brard est de "tout faire pour réduire les risques d'une seconde vague de l'épidémie et de faire de la pédagogie. Surtout que la fréquentation de la station balnéaire est supérieure aux autres années. Plusieurs habitants et commerçants en avaient fait la demande". L'obligation court jusqu'à la fin du mois d'août entre 10 heures et 1 heure du matin.

La mesure est plutôt bien suivie spontanément par les promeneurs © Radio France - Anne Patinec

L'interdiction concerne toute la zone du port et s'applique Quai Leray, quai du 11 novembre, Place du Petit Nice, Rude des Sables et de la Marine ainsi que les rues traversantes du port.