Pornichet et Saint-Nazaire cherchent déjà leurs saisonniers pour cet été

7 km de plage et une population multipliée par dix l'été : Pornichet est contrainte d'anticiper car ce sont pas moins de 60 saisonniers nécessaires pour faire tourner la ville en juillet en aoùt. Il faut par exemple une vingtaine de maîtres nageurs diplômés avec le Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique, le permis mer et le brevet Premier Secours en Equipe. Autre exemple : il faut une vingtaine d'animateurs, titulaires du Bafa, Pornichet étant une station très familiale.

Trouver des jeunes formés et motivés, c'est de plus en plus difficile" - mairie Pornichet

"Cela fait deux ou trois ans que nous dégainons dès le mois de janvier" explique-t-on à la mairie, "car trouver des jeunes formés, c'est de plus en plus difficile". Peut-être est-ce plus compliqué de décrocher un diplôme par temps de Covid, on sait aussi que le logement est de plus en plus cher et puis nous sommes dans un secteur de quasi plein emploi où les offres afflluent.

Les communes se retrouvent donc en concurrence car il y a aussi La Baule, Le Croisic etc. et même Saint-Nazaire. Certes, ce n'est pas une station balnéaire mais c'est une ville qui attire chaque été davantage : 25 mille visiteurs à l'office de tourisme l'an dernier. Une quarantaine de jobs d'été sont donc déjà sur la liste. Là encore il faut trouver des maîtres-nageurs car il y a 6 plages à surveiller sans parler des piscines. Par ailleurs, certains emplois ont été réservé aux jeunes habitants de l'agglomération de plus de 18 ans comme des missions administratives, d'accueil ou de collectes des ordures.

Offres à retrouver sur : ville-pornichet.fr et agglo-carene.fr

Pour les emplois de maître-nageur à Saint-Nazaire : un CV et une lettre de motivation à sportsanimations@mairie-saintnazaire.fr