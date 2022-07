Pornichet : la vue sur le parc éolien de Saint-Nazaire divise les vacanciers

Le chantier du parc éolien de Saint-Nazaire se poursuit, et les éoliennes en mer se voient depuis plusieurs plages de Loire-Atlantique. De quoi agacer certains vacanciers.

Vous les avez sûrement remarquées si vous êtes en vacances sur les plages du nord de la Loire-Atlantique. Quatre-vingt éoliennes sont en construction en mer, au large de Saint-Nazaire, et elles se voient de très loin, notamment depuis la plage de Pornichet.

Cela gâche le paysage. Pourquoi la mer et pourquoi un aussi bel endroit ?

Nombreux sont les vacanciers à s'arrêter ce dimanche après-midi pour profiter de la vue sur la baie. Et certains voient d'un mauvais œil l'avancée des travaux du parc éolien de Saint-Nazaire. "Ce n'est pas beau", tranche Antoine, 32 ans. Originaire de l'Oise, cela fait vingt-deux ans qu'il vient passer ses vacances sur la plage de Pornichet car sa famille possède un mobil home ici.

"Je trouve que cela défigure la vue. Ceux qui ont fait ce choix avaient sûrement leurs raisons, mais personnellement, je ne trouve pas cela joli, d'autant que la baie est très belle." Sa compagne, Pauline, est du même avis. "Elles sont juste en face de nous quand on est face à la mer, souligne-t-elle. Je n'aurais peut-être pas choisit cet emplacement, à leur place."

Un point de vue partagé par d'autres vacanciers, comme Cédric, originaire de Marseille. "Je trouve que c'est honteux, affirme-t-il, assis dans le sable avec son fils. "Cela gâche le paysage et ils auraient pu choisir un autre endroit. Pourquoi la mer et pourquoi dans un aussi bel endroit ?"

Moins de nuisances sonores

Pour Anne, professeur d'anglais en région parisienne, l'idée d'installer des éoliennes en mer est au contraire un bon compromis pour éviter les nuisances. "Au moins, on ne les entend pas puisqu'elles sont loin, remarque-t-elle. C'est vrai que le bruit des pales qui tournent doit être désagréable, mais là il n'y a pas ce problème. Et puis il y a des constructions qui sont nettement moins jolies."

Pour certains vacanciers, il faudra apprendre à faire avec. Alain et Mette viennent de Rennes et sont à Pornichet pour une semaine. "Ce n'est peut-être pas très beau, mais c'est une nécessité si on veut économiser de l'énergie, explique Mette, née au Danemark. Là d'où je viens, il y a beaucoup d'éoliennes. Une fois que l'on a pris l'habitude de les voir à l'horizon, ce n'est pas si vilain."

On produit déjà de l'électricité depuis début juin avec les éoliennes en mer de Saint-Nazaire. D'autres parcs éoliens off shore sont en construction en France, comme à Fécamp en Seine-Maritime ou à Saint-Brieuc dans les Côtes d'Armor.