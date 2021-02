Pornichet : plutôt plage que montagne pour les vacanciers franciliens

Facile de trouver des Franciliens à Pornichet en ce premier week-end de vacances pour la zone C. Faute de pouvoir skier dans les montagnes françaises, nombreux sont ceux à avoir mis le cap vers la Côte d'Amour. Florence et sa famille viennent de l'Essonne. Ils ont loué un appartement pendant une semaine à Pornichet. "Comme la montagne est fermée, on cherchait une destination au grand air", raconte-t-elle. "Ce bol d'air va nous faire du bien", poursuit son mari, Cédric. Leur fille Émilie est éblouie par le paysage : "La mer est magnifique, on ne voit même pas l'horizon." Heureuse d'être là, même si février rime plus avec montagne dans son esprit.

"On avait besoin de prendre l'air"

"On est plutôt des adeptes de la montagne, avoue Maud, originaire d'Aubervilliers. Cette année du coup on a opté pour la plage." Ces enfants retrouvent Pornichet, une destination qu'ils connaissent bien, trop bien, puisque leurs grands-parents y habitent. Melville, 10 ans, aurait préféré aller à la montagne : "C'est pas souvent qu'on voit la neige donc c'est mieux d'aller faire du ski puisque chaque vacances on va à Pornichet."

Plage de Pornichet, le 14 février, 10 degrés dans l'air. © Radio France - François Ventéjou

De son côté, Christelle a attendu la dernière minute avant de réserver pour toute la famille. Pourquoi la Loire-Atlantique ? "On voulait prendre vraiment l'air, on en avait vraiment besoin, on était très enfermés", souffle cette Parisienne.