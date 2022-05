Pornichet : sa villa en bord de mer vaut 2 millions d'euros, il en fait don au Secours Catholique

la villa de ker Coët, près de 300 m2, un parc arboré de plus de 600 m2, et à terme 6 logements entièrement rénovés pour accueillir familles modestes nombreuses ou monoparentales, personnes isolées en vacances le temps d'une ou deux semaines

Qui est ce mystérieux donateur ? Yves Oriou se fait discret. "Il habite près de Nantes, a travaillé pour ATD Quart Monde, c'est un homme très engagé qui d'ailleurs suit de très près le projet, mais il ne veut pas prendre la lumière et nous respectons cela" nous confient les bénévoles du Secours Catholique. Après la mort de sa mère, cet homme a donc décidé en aoùt 2021 avec ses enfants, sa femme, ses cousins qui sont aussi les propriétaires voisins de la villa, de donner cette maison dont il vient d'hériter pour que les plus démunis puissent y venir en vacances. Une façon de perpétuer la tradition car sa mère en avait déjà fait une pension de famille pour les plus modestes entre les années 1950 et les années 1980. Cette donation tombée du ciel laisse Christine Letoullec, responsable Côte d'Amour du Secours Catholique, encore sidérée : "c'est trop beau pour être vrai, c'est exceptionnel".

A terme 6 logements autonomes et des lieux de vie collectifs

La villa Ker Coët située avenue du Rêve à Pornichet, ça ne s'invente pas, est une immense bâtisse en pierre de près de 300 m2, construite à la fin du XIXème siècle dans un parc arboré de plus de 600 m2. A 200 mètres de la mer, à quelques pas des commerces et de la gare de Pornichet, "c'est une villa qui vaut largement 2 millions d'euros" assure-t-on au Secours Catholique. Trois étages, des dizaines de pièces, "dans leur jus depuis les années 1950", des tours des deux côtés rajoutées par les arrières grands-parents du donateur, "il y a beaucoup de travaux car c'est une réhabilitation lourde, il faut refaire l'électricité, l'isolation, mais aussi la disposition des pièces pour adapter la maison à notre projet" explique André Boullié, un retraité bénévole, ancien architecte, ça tombe bien! Il est devenu naturellement assistant maîtrise d'ouvrage. "On veut que les bénéficiaires puissent se retrouver et se rencontrer facilement dans des lieux de vie collectifs, comme le jardin, le salon, ou même la salle de jeux qu'on va aménager dans le sous-sol. Mais cette vie en collectivité ne doit pas être une obligation. Il y aura donc 6 logements autonomes dans la villa, tous équipés avec cuisine et salle de bain, et de toutes les tailles". Du grand studio pour accueillir une mère et son enfant par exemple à un appartement sous les combles idéal pour accueillir les groupes ou les familles nombreuses. "Avec la hauteur sous plafond, on imagine déjà les lits superposés", raconte l'architecte à la retraite.

C'est une villa classée, nous respecterons son architecture et son âme" - Christine Letoullec

Rénover, retaper mais en aucun cas dénaturer : "c'est une villa classée, nous allons respecter l'architecture et son âme aussi" raconte Christine Letoullec, responsable Côte d'Amour du Secours Catholique.

Des travaux à plusieurs centaines de milliers d'euros, le Secours Catholique va piocher dans ses réserves avec le soutient de la Région mais espère aussi pouvoir compter sur les collectivités locales, le mécénat des entreprises du BTP, ainsi que les dons. "Il y aura cet automne au moment où on commencera les travaux une plate-forme de crowfunding, pour l'instant nous n'en sommes qu'à l'avant-projet, le meilleur est devant nous". Les bénéficiaires sont d'ailleurs consultés pour participer au projet et donner leur avis. Dans un deuxième temps, les bénévoles du Secours Catholique seront sollicités pour peindre ou monter des meubles. D'ici 2 ans, la villa Ker Coët devrait pouvoir accueillir 15 personnes pour des séjours de une à deux semaines et elle restera ouverte toute l'année pour répondre à un besoin : le droit aux vacances pour tous.

