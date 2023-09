Pornographie : 90% des vidéos en ligne contiennent des violences physiques et sexuelles, alerte un rapport

Des femmes qui subissent des violences verbales, physiques, sexuelles, voire des actes de barbarie ou des viols. Des violences parfois inouïes subies par les femmes dans les films pornos, mais des violences "qui ne sont pas du cinéma", alerte le Haut conseil à l'Égalité entre les hommes et les femmes. Ce mercredi, l'instance remet un rapport sur ce qu'il appelle la "pornocriminalité" à la ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Bérangère Couillard. Et son constat est donc alarmant : 90% des vidéos disponibles en ligne sur les sites spécialisés contiennent des violences physiques ou verbales, et sont donc pénalement répréhensibles, indique franceinfo.

ⓘ Publicité

Des dizaines de milliers de vidéos analysées

Pendant plusieurs mois, les experts du HCE ont étudié des dizaines de milliers de vidéos diffusées sur les quatre principales plateformes pornographiques (Pornhub, XVideos, Xnxx, Xhamster), certains sites comptant 14 millions de visiteurs mensuels. Il en ressort que 90% de ces vidéos présentent des actes de violences physiques, verbales et sexuelles, et "sont donc pénalement répréhensibles", certaines relevant "de la définition juridique des actes de torture et de barbarie", selon le rapport. Les femmes en sont les principales victimes. "Les violences sont réelles. Ce n'est pas du cinéma", assurent les experts du HCE.

L'étude recense également 1,3 million de vidéos pédopornographiques. "Ces vidéos banalisent et érotisent l'inceste et la pédocriminalité", selon le HCE.

Une "école des violences sexistes", les femmes "laissées dans un état lamentable"

Cette "école du sexisme et des violences sexistes qu'est devenue la pornographie doit cesser pour les femmes, et pour les gens qui la regardent", appelle ce mercredi sur France Inter Sylvie Pierre-Brossolette, la présidente du HCE. Pour elle, ces vidéos présentent des actes de "violence [qui ne sont] pas simulés". "Ce sont de vraies souffrances et de vraies femmes, ce n'est pas du montage", rappelle-t-elle.

La présidente du HCE évoque la présence dans certaines vidéos de plusieurs "pratiques illégales", d'actes de violence extrême, comme le "gang bang, quand plusieurs hommes pénètrent des femmes dans plusieurs orifices en même temps, déchirant ces orifices et laissant les femmes dans un état lamentable". Sylvie Pierre-Brossolette dénonce également "le prolapsus, la descente d'organe" due à un anus ou vagin détruit après des pénétrations violentes. "C'est de la torture", alerte-t-elle.

Le HCE estime par ailleurs que les "contrats de l'industrie pornographique sont nuls juridiquement". "On n'a pas le droit de contractualiser sur l'exploitation" du corps humain ni de "consentir à sa propre torture", explique Sylvie Pierre-Brossolette.

"La fabrique de futurs violeurs, de futurs auteurs de féminicides"

La présidente du Haut Conseil à l'Égalité considère donc qu'il "n'y a aucune raison de tolérer dans la France de 2023 ces illégalités qui font subir aux femmes des tortures insupportables et qui font voir à des mineurs ces spectacles". "C'est la fabrique de futurs violeurs, de futurs auteurs de féminicide", prévient Sylvie Pierre-Brossolette. Elle se demande "que font les pouvoirs publics" face à cette réalité, dénonçant même une certaine "impunité". Elle met en cause "les lobbys très puissants" de l'industrie pornographique, et notamment "des plateformes qui expliquent à longueur de temps [qu'il s'agit] de liberté de création, de liberté sexuelle et de cinéma". Or, la présidente du HCE insiste sur le fait que "la liberté sexuelle s'arrête là où les atteintes à l'intégrité du corps humain commencent".

Le HCE propose plusieurs mesures de prévention et de répression

Les experts du HCE font 10 propositions au gouvernement. Parmi elles, l’attribution d’un rôle de police administrative à Pharos, la plateforme du ministère de l’Intérieur, pour demander le retrait ou le blocage de toute scène portant atteinte à l’intégrité de la personne. Ils demandent également de donner le pouvoir à l'Arcom de bloquer les sites pornographiques ne mettant pas en place de contrôle d'âge, pour réguler l'accès des mineurs à ces plateformes, ou encore d'instaurer un droit de retrait de contenus à caractère sexuel à toute personne filmée qui le sollicite. Enfin, le HCE préconise trois séances d'éducation sexuelle à l'école, incluant une critique de la pornographie.