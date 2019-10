Port de Brétignolles : le député LREM Stéphane Buchou appelle les "zadistes" à "partir de la commune"

Bretignolles-sur-Mer, France

Le député LREM de la troisième circonscription de Vendée Stéphane Buchou "lance un appel" aux "zadistes" installés sur le terrain du projet de port de Brétignolles-sur-Mer, ce mercredi matin. Invité de France Bleu Loire Océan, il réclame le "retour à la raison".

Je lance un appel aux zadistes qui ont monté cette zone de non-droit, qu'ils cessent leurs incivilités, qu'ils cessent d'occuper un terrain qui ne leur appartient pas

"J'ai une pensée énorme pour les Brétignollais qui subissent cette situation totalement anormale, que je condamne avec la plus grande fermeté", affirme Stéphane Buchou : "On a tout a fait le droit de s'opposer au port de plaisance mais on doit le faire dans le cadre de l'état de droit, on manifeste pacifiquement et dans le calme". Il évoque des "violences" et des "intimidations" de la part des zadistes, depuis leur installation à proximité de la Normandelière dimanche soir. Ce lundi et ce mardi, leurs actions ont obligé à interrompre le chantier. Les forces de l'ordre sont intervenues et la communauté de communes du Pays de Saint-Gilles a porté plainte.

Le député se dit inquiet pour les "prochaines heures"

Stéphane Buchou lance également un appel aux associations locales opposées au projet de port de Brétignolles : "Je demande à l'ensemble des associations qui se mobilisent contre le port de faire en sorte que les activistes partent de la commune et que le calme revienne", assure le député, qui se dit "inquiet des conséquences que ça pourrait avoir dans les prochaines heures".

Je demande à l'ensemble des associations qui se mobilisent contre le port de faire en sorte que les activistes partent de la commune

"On peut manifester contre un projet qu'on trouve inopportun, je n'ai aucun problème avec ça. Pour autant, faut-il en recourir à la force, aux violences et aux intimidations comme c'est le cas depuis plusieurs jours à Brétignolles-sur-Mer ?", interroge le député, qui explique "qu'il y a des moyens de s'opposer au projet dans le cadre de l'Etat de droit".

C'est aussi l'avis de deux associations d'opposants, La Vigie et Demain Brétignolles qui prennent quelques distances avec ceux que Stéphane Buchou appelle "les zadistes". Les deux associations disent qu'elles "comprennent la colère des dizaines de jeunes activistes ayant pris possession ces dernières heures d’une parcelle privée aux abords de la Plage de la Normandelière, elles partagent aussi leur sentiment d’indignation et de consternation, mais ne prônent pas à l’heure actuelle la désobéissance civile, ni les actes de dégradation. Notre travail consiste à épuiser les leviers politiques, juridiques et scientifiques avant tout." Elles appellent à un rassemblement le samedi 19 octobre devant la préfecture de Vendée, à 15h.