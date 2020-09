Port du masque obligatoire à Bastia : fini la pédagogie, place aux amendes

A Bastia, la police va désormais afficher la fermeté face à ceux qui ne portent pas le masque. Un port du masque obligatoire en application de l'arrêté du préfet de Haute-Corse qui impose le port du masque depuis le 2 septembre à Bastia comme à Corte. L'amende coûte 135 euros mais ce montant relativement élevé ne suffit vraisemblablement pas pour l’instant à faire appliquer la mesure en dépit de l'aggravation de la situation sanitaire.

Question de bon sens

Ces derniers jours, les policiers ont favorisé la pédagogie mais dorénavant, ceux qui ne respectent pas les consignes seront verbalisés. Valérie Zettor, la directrice de la sécurité publique de Haute-Corse : « On a fait beaucoup de pédagogie et maintenant on fait des opérations pour relever les infractions. La tolérance zéro n’exclue pas le discernement, on a fait une opération hier avec des gens qui avaient le masque à la main et semblaient de bonne foi…si ils obtempèrent et mettent le masque, on fait un rappel à la loi. Mais on a depuis quelques jours des récalcitrants, ceux-là qui volontairement refusent de le porter…ils sont verbalisés sur le champ. »

Valérie Zettor, directrice de la sécurité publique de Haute-Corse © Maxppp - maxppp

Multiplication des opérations de contrôles

Ce sont en effet les consignes dictées par les autorités : face à la menace d'une nouvelle crise sanitaire, plus question de se montrer conciliant. Ceux qui ne respectent pas l'obligation du port du masque sur tout le territoire de la commune risquent la sanction. Valérie Zettor, la directrice de la sécurité publique de Haute Corse : « C’est une question de bon sens mais aussi de santé publique…Parfois on a des réactions très étonnantes, des gens qui vont dire que cette crise sanitaire est une vue de l’esprit alors qu’on le sait il y a de plus en plus de gens atteints et il peut y avoir des conséquences très graves. A la limite on ne se protège pas mais on pense à la collectivité, au reste de la population et aux personnes vulnérables et on prend ses responsabilités. C’est dommage d’être obligé de dresser des procès-verbaux pour faire prendre conscience aux gens qu’on est sur une question sanitaire qui dépasse très largement le métier des policiers…mais si ça doit permettre de protéger la population on le fait. »