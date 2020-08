Port du masque à Nancy : une mesure plutôt bien acceptée par les Nancéiens

Après les espaces clos, le port du masque est obligatoire en extérieur depuis ce samedi dans le centre-ville de Nancy entre 11 heures et 2 heures du matin pour les piétons de 11 ans et plus. Cette mesure est plutôt bien accueillie par les Nancéiens malgré la chaleur. Et alors que les indicateurs dans notre région ne sont pas bons. "C'est un petit peu contraignant, il fait chaud, ce n'est pas du tout agréable. On n'est pas à l'aise mais il faut faire des efforts pour vaincre la pandémie, ça commence par un masque et peut-être qu'avec nos efforts à tous, on vaincra la pandémie", explique Rizlaine à France Bleu Sud Lorraine.

"Je tiens à ma vie"

Place Stanislas à Nancy, le masque est le nouvel accessoire de l'été avec les lunettes de soleil. Jean-Claude est remonté. "Il faut le porter, c'est obligatoire". Il vient de tancer quelques jeunes Nancéiens. "Il faut sauver nos vieux et puis nos jeunes et puis tout le monde, merde ! Je tiens à ma vie moi", poursuit-il.

Le non-respect du port du masque entraînera une amende de 135 euros. Même si les pouvoirs publics seront indulgents les premiers jours. "Je ne savais pas, je pensais que c'était la semaine prochaine", explique Ludovic avant de poursuivre "J'ai tendance à croire que c'est mieux mais j'en suis pas sûr. Et si ça permet d'être moins malade tant mieux".

Une autre composante vient complexifier la mise en place de cette mesure : la chaleur. "Je transpire rien qu'en vous parlant, je transpire de la bouche parce que le masque ça tient terriblement chaud", raconte Pierre croisé rue Saint-Dizier. Mais malgré tout, il va falloir faire avec. L'arrêté court pendant un mois. Et pourrait être reconductible.