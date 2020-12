Port du masque à Saint-Malo : le rappel à l'ordre du maire

Est-ce dû à l'arrivée des vacanciers ? En tout cas, il y a du relâchement à Saint-Malo. D'après le maire, Gilles Lurton, ces derniers jours de plus en plus de promeneurs ont été aperçus sans masque alors que celui-ci est obligatoire dans les rues de la cité corsaire. Les gestes barrières ne seraient pas correctement appliqués non plus.

"Ce n'est pas acceptable, nous ne pouvons pas tolérer le moindre laxisme," lance Gilles Lurton. "Nous le savons maintenant, le moindre écart entraîne un rebond immédiat de l’épidémie ! Les conséquences sanitaires et économiques sont dramatiques. Il s’agit à plus d’un titre d’une question vitale. Apprenons de nos erreurs," dit l'élu LR dans un communiqué ce mardi 22 décembre.

Ces derniers jours, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas de Covid recensés pour 100.000 habitants, a augmenté en Bretagne même si le taux de positivité dans les tests effectués reste sous la barre des 3%. Il est important de continuer à respecter les gestes barrières en cette période de fêtes.