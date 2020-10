Port du masque dans tout La Rochelle : le message tarde à passer dans le quartier de Villeneuve-les-Salines

Le port du masque étendu à toute la commune de La Rochelle : la mesure est entrée en vigueur lundi. Justifiée par un taux d'incidence plus fort à La Rochelle, que dans le reste de la Charente-Maritime : 71 cas pour 100.000 habitants à La Rochelle, selon les chiffres communiqués par la municipalité. Le masque était déjà obligatoire sur le port, depuis la mi-juillet. Périmètre déjà étendu une première fois le 1er octobre. Cette fois tous les quartiers sont concernés.

L'information n'est pas encore tout à fait arrivée dans le quartier populaire de Villeneuve-les-Salines. Christopher, 25 ans, promène son bébé en poussette, son masque replié sous la bouche : "je pensais que c'était dans le centre-ville moi! Mais bon si on n'a pas le choix de le mettre..." soupire Christopher en se recouvrant la bouche.

Peur du couvre-feu

Sur le trottoir d'en face, une bonne élève : Michèle, sortie quelques minutes de son appartement pour vider ses déchets recyclables. "A l'âge que j'ai, je veux me protéger, précise la retraitée. Et puis le maire a dit qu'autrement, ça serait le couvre feu. Vous vous rendez compte ?! A non, pas question !"

Trois jeunes sortent du supermarché © Radio France - Julien Fleury

A côté de l'arrêt de bus, Chantal arbore elle aussi le masque. La retraitée sait que la mesure a été étendue à toute la ville. Et elle approuve : "on peut être pour ou contre le masque, mais au moins on sait qu'on peut le porter partout." Chantal ne vas pas jusqu’à dire qu'elle le porte avec plaisir. Un calvaire, même, pour Jean, qui sitôt sorti du supermarché, retire sa protection : "dans la mesure où on respecte les distances, je ne vois pas l’intérêt de faire les deux à la fois."

Fuir le centre-ville

Depuis le retour de l'épidémie, Jean déserte le centre-ville. "Mais je pensais qu'ici on avait encore le droit de ne pas le mettre..." A Villeneuve-les-Salines, il faudra sans doute encore quelques jours pour prendre cette nouvelle habitude.