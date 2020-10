Port du masque : des contrôles quotidiens dans les rues d’Auxerre

Depuis le 5 octobre, le port du masque est obligatoire dans certaines rues et certains lieux à Auxerre (Yonne). Des policiers patrouillent tous les jours pour veiller à ce que cette règle soit suivie. Ils misent avant tout sur la pédagogie.

N’oubliez pas votre masque ! Depuis le début de la semaine, il est obligatoire dans plusieurs rues du centre-ville d’Auxerre et de Sens et dans plusieurs lieux, comme par exemple les marchés, les sorties d’écoles, les centres commerciaux et les gares routières. Ces mesures sont consécutives, aux décisions préfectorales annoncées samedi 5 octobre, suite au passage du département en zone d’alerte pour la circulation de l’épidémie de COVID.

Enfin une signalétique dans le centre-ville d'Auxerre pour identifier les rues où le port du masque est obligatoire ! © Radio France - Thierry Boulant

Des gens parfois distraits

Pour faire respecter cette obligation, chaque jour des policiers patrouillent dans la ville, sur ce qu’ils appellent dans leur jargon des "PVRD", c’’est à dire "points de visibilité, de rencontre et de dissuasion".

"Nous demandons au gens, de mettre leur masque ou de le relever quand il est sous le nez", raconte Julie, Brigadier-chef . "En règle générale, ça se passe bien, les gens suivent la consigne, ils sont parfois juste distraits".

ça rassure tout le monde (un commerçant du marché)

Sur le marché de l’Arquebuse, les policiers en tous cas ne rencontrent aucune difficulté. Ils sont bien souvent soutenus par les commerçants. « C’est très bien » réagit Bruno Jeandot, un boucher, « ça rassure, même si tout le monde est très sérieux et porte son masque. On ne veut pas retourner au confinement. »

Le marché de l'Arquebuse à Auxerre, n'échappe pas au contrôle du port du masque © Radio France - Thierry Boulant

Une dizaine de PV par semaine

Dans la rue du temple, 3 personne seront rappelées à l’ordre, mais obtempéreront sans aucun problème. « Nous sommes à 95% dans la prévention et à 5 % dans la répression » explique le Commandant Jean-Michel Crinquant, chef d’état-major de la DDSP, « nous dressons peut-être une dizaine de PV par semaine à 135 euros ». Il y a aussi un problème de compréhension parfois, car dans le centre-ville d’Auxerre, il n’est pas obligatoire de porter son masque dans toutes les rues. C’est sans doute pour cela que des employés communaux, installaient vendredi matin une signalétique à l’entrée de la rue du Temple.