Port du masque : du laisser-aller ?

Il y a du laisser-aller dans les lieux publics clos : on porte moins le masque. Depuis le 20 juillet dernier, c'est pourtant une obligation si vous avez plus de 11 ans. Alors certaines communes haussent le ton, comme Nice où Christian Estrosi a rendu le port du masque en extérieur obligatoire dans "un grand périmètre" de la ville jusqu'au bord de mer.

Il m'a jeté le masque à la figure et il est parti !

Dans certains commerces, tabacs, restaurants, certains clients ont tendance à oublier cette obligation ou à s'en moquer, carrément. Au restaurant Le Cabanon par exemple, à côté de la plage de la Pointe Rouge, à Marseille, Sylvie fait scrupuleusement respecter le port du masque mais parfois, ça se passe très mal avec des clients : "J'ai un monsieur qui venait boire un café, je lui explique qu'il faut porter le masque. Il a commencé à hausser le ton... Donc je lui ai donné un masque, juste pour un café, et il me l'a carrément jeté à la figure et il est parti !"

"Les gens ne comprennent pas, ou n'ont plus envie, c'est très compliqué pour tous les commerces je pense en ce moment" poursuit la restauratrice. Même chose pour Coralie, qui a un bar-tabac situé en face de la plage du Prado : "Il y a un client sur trois qui ne met pas le masque ! Moi je ne dis plus rien car je ne suis pas gendarme ni policier... Ils le font pas eux-même donc je ne le fait pas non plus" Pourtant, pour non-port du masque dans les lieux publics clos, l'amende est de 135 euros.