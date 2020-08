Port du masque en entreprise : comment les entreprises s'adaptent

A partir du 1er septembre prochain, le port du masque en entreprise sera obligatoire, open spaces compris. Les salariés devront désormais porter leur masque partout où l'on est susceptible de se croiser.

Cependant, le port du masque est un geste parfois compliqué dans certains métiers. Si la majorité des secteurs l'ont déjà rendu obligatoire, certains tentent de s'adapter à cette contrainte.

Dans le secteur de la construction par exemple, les efforts fournis par les ouvriers combinés à la chaleur estivale rendent parfois insupportable le port du masque. "Cela peut être relativement pénible, surtout pour des efforts physique. Ça arrive qu'on se mette dans un coin et qu'on l'enlève pour respirer" explique Jérémy, responsable de chantier en électricité.

Pour faire face à cette gêne, les chefs d'entreprise ont dû adapter et revoir le fonctionnement de leurs chantiers. Stéphane Poëssel, président de la fédération française du bâtiment d'Indre-et-Loire : "La Covid nous a obligé à adapter nos chantiers dans leur fonctionnement. On essaye de mettre les ouvriers dans les meilleures conditions de travail. Quand un ouvrier est seul sur son poste, il n'a pas besoin d'avoir le masque".

Impossible à retirer dans les commerces de proximité

Mais dans certaines entreprises, le port du masque est non seulement obligatoire mais surtout essentiel. C'est le cas dans les commerces de proximité comme les salons de coiffure. Place du Châteauneuf, Steven et ses collègues n'ont pas le choix, ils portent le masque du matin au soir dans leur salon : "C'est contraignant mais on s'y habitue. On fait avec mais plus vite on pourra l'enlever mieux ce sera".

Dès septembre prochain, toutes entreprises devra rendre le masque obligatoire au travail, à l'exception des bureaux individuels. Une mesure qui sera à la charge de l'entreprise et non du salarié.