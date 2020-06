Port du masque et douche au savon obligatoire, le stade nautique d'Avignon rouvre ses portes

Le stade nautique d'Avignon rouvre ses portes après trois mois d'arrêt. Les sièges à bulles et les toboggans resteront fermés encore quelques semaines.

Le stade nautique d'Avignon fait parti de la liste des 26. Vingt-six établissements différents ont été choisi par le gouvernement afin d'identifier les besoins spécifiques à chacun. Pendant au moins quinze jours, ils vont d'abord tester la mise en place d'un protocole sanitaire, qui s'étendra ensuite à toutes les piscines de France.

Dès mercredi 17 juin vous pourrez profiter du bassin de 50 mètres et du bassin de loisir/détente. Mais il faudra attendre encore un peu pour descendre les toboggans et se détendre sur les sièges massants.

Pour pouvoir profiter de quelques heures de baignades, vous pouvez dès à présent réserver un créneau sur le site internet du Stade Nautique ou par téléphone (04.13.60.54.50). A votre arrivée, vous recevrez une lingette désinfectante à utiliser sur les casiers et les portes des cabines de vestiaires. Thierry Grimart, le directeur des piscines d'Avignon l'affirme, un agent de nettoyage vous suivra à la trace pour vous garantir une désinfection totale des lieux : "un agent nettoiera les cabines et les casiers avant l'arrivée et au départ des baigneurs. Dans le même temps, il faudra porter un masque lors de tous les déplacements. Vous pouvez bien sûr l'enlever avant d'entrer dans l'eau ou si vous vous allongez sur une serviette."

Un salon de coiffure pour fêter le déconfinement

Younès Khattabi s'occupe déjà de la cafétéria, de la salle de sport et de l'espace bien-être au stade nautique. La réouverture s'accompagne d'une nouveauté : l'ouverture d'un salon de coiffure géré par Younès. "On a crée ce petit espace pour que vous puissiez vous détendre encore plus. Comme ça, si vous devez retourner au boulot ou avez autre chose à faire, vous pouvez profiter d'un brushing."

Les tarifs "hiver" maintenus trois fois moins cher qu'en été

Le stade nautique n'aura fonctionné que trois mois avant l'annonce du confinement en France, le 17 mars. Seule piscine ouverte en région PACA avec celle de Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, la mairie d'Avignon a décidé de maintenir les tarifs d'hiver afin d'attirer les baigneurs. "On baisse les tarifs parce que vous pourrez venir vous baigner qu'une à deux heures alors qu'en temps normal vous pouviez y passer la journée. En plus, plusieurs activités sont fermées...." explique Thierry Grimart.

Pour une entrée individuelle, il vous faudra compter 2€50 si vous êtes avignonnais et 6€ pour les autres. Concernant les familles avignonnaises, l'entrée coûte 2€ par adulte et 1€ par enfant. Les familles non avignonnaises, elles, devront s’acquitter d'entrées individuelles.

Cette tarification restera en vigueur tout l'été et ce, même si les restrictions sont levées.