Port du masque, interdiction de danser, de nouvelles mesures dans l'Yonne avant le réveillon

Contrairement à l'an dernier, le réveillon de ce 31 décembre 2021 est épargné par le couvre-feu. Le préfet de l'Yonne a tout de même décidé de prendre un nouvel arrêté. Le port de masque est obligatoire dans les centres-villes d'Auxerre et Sens. Les rassemblements festifs dansants sont interdits.

Un deuxième réveillon bouleversé par la crise sanitaire. Voilà le programme de ce 31 décembre 2021 avec son lot de restrictions. Pas de couvre-feu comme l'an passé mais le préfet de l'Yonne a pris un nouvel arrêté pour encadrer cette Saint-Sylvestre.

Soirées dansantes interdites

Les discothèques sont fermées depuis début décembre et il est interdit de danser dans les bars et les restaurants. En complément, la préfecture interdit également la danse dans les salles des fêtes et les salles polyvalentes pour les nuits du 31 décembre au 2 janvier.

À partir de ce vendredi après-midi et jusqu'au 2 janvier, la vente et le transport de pétards ou tout autre engin pyrotechnique sont interdits, tout comme leur utilisation sur la voie publique. Il est aussi interdit de consommer de l’alcool sur la voie publique. La vente à emporter et les livraisons à domicile de boissons alcoolisées ne sont pas autorisées.

Port du masque obligatoire renforcé

Le préfet de l'Yonne rappelle que le port du masque est obligatoire dans tout le département notamment sur les marchés, aux abords des gares, des centres commerciaux et des lieux de culte. Une obligation qui est désormais élargie à l’ensemble des rues du centre-ville historique d’Auxerre et à l’ensemble des rues du centre-ville de Sens et du quartier de la gare.

Les rues qui délimitent le périmètre à Auxerre

Boulevard Vaulabelle

Quai de la République

Quai de la Marine

Boulevard de la Chaînette

Boulevard Vauban

Boulevard du 11-Novembre

Boulevard Davout

Le port du masque est également obligatoire sur ces axes.

Les rues qui délimitent les périmètres à Sens

Centre-ville

Cours Tarbé

Cours Chambonas

Boulevard du 14-Juillet

Place des héros

Boulevard du Mail

Place Jean Jaurès

Boulevard des Garibaldi

Boulevard Maupéou

Quai Jean Moulin

Grande Rue

Quai Ernest Landry

Quartier de la gare