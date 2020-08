Port du masque : les contrôles de police renforcés dans les bars et restaurants de Châteauroux

En plus du port du masque rendu obligatoire sur les marchés, le maire de Châteauroux annonce un renforcement des contrôles dans les lieux publics clos. En particulier les restaurants et les bars.

La mairie de Châteauroux veut tout faire pour éviter une deuxième vague de l'épidémie de Covid-19. Le port du masque est désormais obligatoire sur tous les marchés de la ville. Gil Avérous annonce également que les contrôles vont être renforcés dans les lieux publics clos, où le masque est obligatoire depuis le 20 juillet. "Dès ce vendredi soir, il va y avoir des contrôles dans les bars et les restaurants pour s'assurer que les clients à l'intérieur respectent bien les règles : le port du masque pendant les déplacements, l'interdiction de consommer debout", détaille le maire de Châteauroux. "Il y aura déjà des contrôles et de la répression dès ce vendredi soir", prévient Gil Avérous.

Ça va devenir systématique - Gil Avérous

Près de quatre semaines après l'entrée en vigueur de cette règle, il faut s'assurer que la loi est bien respectée. "On ne prend pas les commerçants au dépourvu. Ils sont informés de la législation. On sait que quelques fois c'est difficile de la faire passer auprès de leurs clients. Mais on leur demande de la rigueur", souligne le maire de Châteauroux. La police municipale de Châteauroux et la police nationale de l'Indre vont travailler conjointement. "Les patrouilles vont être renforcées dans les rues du centre-ville de Châteauroux. Au moment où il y aura le plus de monde dans les rues, on contrôlera de manière forte ces établissements. Ça va devenir systématique", ajoute Gil Avérous.