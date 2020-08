Port du masque : "on n'a pas envie d'avoir des contraintes", ces Toulousains qui décompressent en forêt

Il sont nombreux, ce week-end, à avoir choisi la forêt de Buzet en Haute-Garonne, pour décompresser et prendre l'air. Beaucoup de Toulousains ont fui la ville et le port du masque rendu obligatoire depuis vendredi pour ce poumon vert situé à une trentaine de minutes en voiture.

"C'est notre ami qui nous a proposé d'y aller parce qu'on ne connaissait pas du tout, et on s'est dit pourquoi pas aller en forêt au lieu de se promener en ville et promener le masque ! sourit Raphael, venu avec un ami, sa compagne et son bébé de deux mois. Porter le masque et étouffer... là au moins on est à l'air libre, avec le petit c'est encore mieux, il n'y a que ça à chercher en ce moment, avec la situation."

Profiter des activités en plein air

Quelques tables de pique-nique plus loin, Fiona, également venue en famille, jubile : "ça fait du bien d'être dans la nature, de ne pas être obligé de porter le masque, de pouvoir profiter avec les enfants sereinement ! Surtout que je suis aide-soignante donc je le porte toute la journée, alors en vacances on n'a pas trop envie de le porter, d'avoir des contraintes, donc là je suis bien !"

Surtout que la forêt regorge de possibilités d'activités en tout genre : sentiers de randonnée, VTT, parcours de santé, maison de la biodiversité... le tout sur plus de 460 hectares, appartenant au département.