Port du masque obligatoire à Bordeaux : "On finit par s'y faire"

Depuis ce lundi, le masque est obligatoire dans tout l'hypercentre de Bordeaux. De la gare à la place Gambetta, en passant par les quais, les passants sont priés d'avancer masqués. Pour son premier jour d'application, la mesure semblait globalement respectée. Dans les rues les plus fréquentées, comme la rue Sainte-Catherine, ceux qui portent un masque sont en écrasante majorité. Mais sur les quais ou dans les petites rues, les visages découverts sont un peu plus nombreux.

On n'en a pas du tout entendu parler !

Ce couple de touristes allemands, en balade le long de la Garonne, tombe des nues en apprenant que le masque est obligatoire. "On n'en a pas du tout entendu parler" s'étonnent les voyageurs, qui s'empressent de mettre leur masque. "Cela ne nous gêne pas du tout, en Allemagne on est très strict à ce sujet. Mais on ne savait pas que c'était obligatoire ici. Il n'y a aucune indication nulle part !" Même reproche d'Anna, une jeune touriste qui ne parle pas français. "Je ne savais pas...pourtant j'ai regardé sur Internet. Mais tout était en français...je n'ai pas compris."

Ce n'est pas très clair, mais dans le doute, je le mets

Même les Bordelais ont parfois du mal à comprendre quelle est la zone où le port du masque est obligatoire. Les panneaux sont rares, note Alexis. "Ce n'est pas très clair, mais dans le doute, je le mets. Cela ne me coûte rien et ça me semble assez logique, par précaution." Le port du masque partout dans le centre-ville, pas de souci non plus pour Marina. "On finit par s'y faire. Ce n'est pas si dérangeant."

Mais la mesure ne fait pas l'unanimité : quelques récalcitrants ne portent pas le masque par choix, comme cette Bordelaise : "ça me casse les pieds" dit-elle "regardez autour, il n'y a personne. On est tout seul, alors à quoi ça sert ?"

L'amende encourue pour non-respect du port du masque s'élève à 135 euros.