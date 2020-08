Port du masque obligatoire à Marseille: des CRS en renfort

Depuis dimanche matin (8 heures), si vous vous baladez dans l'un des sept premiers arrondissements de Marseille, votre visage doit être masqué. C'est une obligation. Sinon, c'est la punition: 135 euros d'amende forfaitaire.

En plus des effectifs des Polices Nationales et Municipales, qui arpentent au quotidien les rues de la cité phocéenne, un escadron de 130 CRS est arrivé pour faire appliquer cet arrêté préfectoral qui a du mal à être respecté à Marseille.

Je me mets aussi à la place des français à qui on a expliqué durant la première partie de l'épidémie que le match n'était pas utile face à l'épidémie. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement

Il y a des difficultés à faire appliquer le port du masque reconnait Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement la dit, ce lundi, à Marseille. Mais je ne suis pas là pour donner des leçons de moral. Je me mets aussi à la place des français à qui on a expliqué durant la première partie de l'épidémie que le match n'était pas utile face à l'épidémie. Aujourd'hui, on leur dit que celui-ci est utile, nécessaire et obligatoire. Je comprends que ce soit difficile à comprendre. Mais l'état des connaissances a évolué et on considère aujourd'hui que c'est une barrière face à l'épidémie."

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, présent ce lundi à Marseille, notamment pour visiter un centre de dépistage du Covid 19 organisé par le Bataillon des Marins-Pompiers de la ville © Radio France - Bruno Blanzat

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement: "C'est avant tout une question de civisme" Copier

Ce n'est pas l'amende mais le virus qui guette et qui peut vous contaminer si vous ne portez pas votre masque. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement

Gabriel Attal explique que les pouvoirs publics "continue de faire de la pédagogie. Et on développe les moyens de contrôle. D'où cette annonce d'une compagnie de CRS supplémentaire à Marseille pour contrôler et sanctionner si nécessaire. Mais je vais être clair: il n'y aura jamais un gendarme ou un policier derrière chaque français pour vérifier qu'il porte son masque. C'est avant tout une question de civisme et ce qu'il faut craindre, ce n'est pas l'amende mais le virus qui guette et qui peut vous contaminer si vous ne portez pas votre masque."

Les premières amendes sont déjà tombées (près de 80 pour la journée de dimanche dans le secteur du centre-ville) et, après une phase de prévention, de sensibilisation et d'annonces, notamment à travers différents panneaux accrochés dans la ville ou des messages inscrits sur les écrans d'autoroute, les marseillais et les touristes présents en masse cet été pour visiter la deuxième ville de France sont donc au courant.