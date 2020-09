Port du masque obligatoire à partir de lundi en Isère dans le périmètre des établissements scolaires

La préfecture de l'Isère indique ce vendredi soir prendre un arrêté obligeant à porter le masque désormais "dans un périmètre maximal de 25 mètres devant les entrées et sorties des établissements d’enseignement et les lieux d’accueil de mineurs (écoles, collèges, lycées, crèches, accueil périscolaire,…)". Une obligation qui s'appliquera à partir de lundi 7h00 à toute personne âgée de plus de 11 ans, sur tout le département, et qui intervient précise la préfecture "à la demande de plusieurs maires et constatant une augmentation progressive de la circulation du virus dans plusieurs points du département"

Des crèches et une classe fermées en Isère

Une annonce qui intervient alors que l'on apprend ce vendredi que la crèche Marie-Curie à Grenoble, ferme ce soir et jusqu'à nouvel ordre à la suite d'un test positif au coronavirus pour un membre du personnel. Elle s'ajoute, en Isère, à la crèche Les Lucioles d'Echirolles fermée depuis mardi pour la même raison. A Villette-de-Vienne, où la crèche Fleur de Pyrus est fermée depuis une semaine après là encore un cas parmi le personnel, les nouvelles sont rassurantes : aucun autre test ne s'est avéré positif et une réunion aura lieu lundi pour savoir si l'équipement peut rouvrir ses portes.

Une classe de CE2 a par ailleurs été fermée ce vendredi dans le département à Janneyrias, près de Pont-de-Chéruy, où là c'est une élève qui a été testée positive. Les autres classes et la cantine peuvent continuer à fonctionner pour l'instant mais, souligne le maire de la commune Jean-Louis Turmaud, "c'est l'Agence régionale de santé qui décide et cela peut évoluer dans les jours à venir".