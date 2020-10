Le préfet du Finistère a pris un arrêté rendant obligatoire le port du masque à Quimper et Brest dès jeudi matin, à l'exception de quelques zones dans chacune des deux villes. Les bars fermeront désormais à minuit à Brest, les restaurants à 1 heure du matin, à compter de mercredi soir.

Port du masque obligatoire à Quimper et Brest, fermeture des bars et restaurants avancée à Brest

Le masque serait obligatoire dès mercredi matin à Quimper, et à partir de jeudi à Brest.

Le port masque était déjà mis en place dans certaines zones de Brest et Quimper, il va devenir obligatoire presque partout pour les plus de 11 ans, à partir de jeudi matin 8 heures. Seules les personnes pratiquant une activité physique ou sportive pourront ne pas en mettre. Quelques zones, qui sont moins peuplées, sont exemptées de cette nouvelle mesure.

Des zones exemptées

A Brest, cela concerne : le nord de la route de Roch Glas ; l’ouest de la route départementale 205 et l’ouest de la route de Saint-Anne-du-Portzic. Tandis qu'à Quimper, les zones où le masque n'est pas obligatoire sont : au nord du boulevard de la pointe du van ; à l’ouest de l’avenue de Kerrien ; à l’est de la route nationale 165 ; au sud de l’axe constitué de l’avenue de la plage des Gueux et des routes départementales 34, 783A et 365.

Brest : minuit pour les bars, une heure pour les restaurants

Le préfet a aussi décidé d'avancer la fermeture des bars à Brest, à partir de mercredi soir, à minuit (au lieu d'une heure). Et les restaurants brestois devront désormais fermer leurs portes à une heure (au lieu de 3 heures). Toutes ces mesures seront appliquées jusqu'au 31 octobre, avant de refaire le point sur la situation.

Hausse du nombre de cas dans le Finistère

Le préfet du Finistère, Philippe Mahé, précise qu'il a pris ces décisions en concertation avec les maires de Brest et Quimper. Il justifie ces mesures face à "la multiplication par 3 du taux d'incidence depuis la mi-août" dans le département. Cet indicateur est passé de 16,3 cas pour 100 000 habitants à 53,5 cas pour 100 000 habitants. Et il est particulièrement élevé chez les jeunes de moins de 25 ans. Brest métropole est la plus touchée avec une forte hausse ces dernières semaines.

Pour rappel, le non-respect du port du masque peut être puni d’une amende de 135 euros. Cela monte à 200 euros en cas de récidive sous quinze jours. Et en cas de troisième violation en un mois, c'est un délit qui peut conduire à six mois de prison et 3 750 euros d'amende.