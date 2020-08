Port du masque obligatoire à Toulouse : les contrôles renforcés sur les lieux très fréquentés

Lors de l'annonce de l'extension du port du masque obligatoire dans toutes les rues de Toulouse dès ce vendredi, le préfet et le maire de la ville rose ont annoncé également que les contrôles et les verbalisations seraient renforcés sur les secteurs les plus fréquentés.

Le port du masque sera désormais obligatoire dans tout Toulouse dès ce vendredi 21 août entre 7 heures et 3 heures du matin pour tous ceux âgés de plus de 11 ans. Une annonce de la mairie, la préfecture et l'ARS ce mercredi en conférence de presse. Et pour faire respecter la mesure, les contrôles seront renforcés sur les lieux les plus fréquentés.

Contrôles renforcés sur les lieux très fréquentés

"Les consignes données aux forces de l'ordre sont très claires, détaille Etienne Guyot, préfet de Haute-Garonne. C'est d'être très présents sur la voie publique pour faire des contrôles intelligents, il faut que l'on distingue les secteurs ou il y a les plus grandes concentrations de population. Ce seront des contrôles où il pourra y avoir des verbalisations qui vont monter en puissance si ça n'est pas respecté"

Sont visées par exemple, les places très fréquentées, comme la place Wilson, place du Capitole, Saint-Georges, ou encore les files d'attente devant les magasins mais surtout les bords de Garonne pris d'assaut par les jeunes certains soirs. C'est la première zone de Toulouse où masque a été rendu obligatoire, le 5 août.

D'une phase pédagogique au départ, puis de rappels à l'ordre (950 le week-end dernier), ce sont maintenant les verbalisations qui auront lieu dans ce secteur indique la mairie. En cas de non respect de la mesure, les personnes risquent une amende de 135 euros.

Vigilance sur les terrasses

"Il y aura aussi des contrôles des établissements recevant du public, comme les terrasses des cafés, pour lesquels on a pu observer des dérives". explique le préfet. En cas de contrôle, si les gestes barrière ne sont pas respectés, il y aura des fermetures administratives temporaires, dans le cadre d'un plan de contrôle demandé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Plus de souplesse dans les autres rues

Partout ailleurs, c'est au départ la pédagogique qui primera, avec les contrôles "adaptés" c'est à dire pas d'amende systématique si ce n'est pas une rue passante par exemple. Quant à la grande braderie de Toulouse, qui aura lieux les jeudi 3, vendredi 4 et samedi 5 septembre, les contrôles seront également renforcés, indique la mairie.