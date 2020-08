Port du masque obligatoire à Toulouse : "on ne comprend pas" réagit une association de défense du vélo

La mesure du port obligatoire du masque à Toulouse, entrée en vigueur vendredi par arrêté préfectoral, ne satisfait pas les associations de cyclistes et de défense du vélo. L'association 2 pieds 2 roues a envoyé un courrier au préfet pour demander que la mesure ne soit pas appliqué aux cyclistes.

Le masque, un danger pour la santé des cyclistes ?

"Cela va à l'encontre des préconisations de l'OMS" estime Boris Koslow, président de cette association de défense du vélo et des piétons. Sur son site internet, l'Organisation mondiale de la santé préconise de ne pas porter de masque lors des activités physiques, qui "peuvent réduire l’aisance respiratoire."

"Le vélo permet d'assurer les gestes barrière, on est toujours à plus d'un mètre des autres cyclistes qui nous suivent ou qu'on peut croiser, juge Boris Koslow. C'est quand même le moyen de transport qui a été soutenu et préconisé dans cette période de déconfinement pour assurer les gestes barrière, et là on ne comprend pas qu'on soit stigmatisés."

"Deux poids, deux mesures"

Selon lui il y a "deux poids, deux mesures" entre les cyclistes, et les gens qui font du covoiturage dans un véhicule à habitacle fermé, où le port du masque n'est pas obligatoire mais vivement recommandé.

Dans toutes les grandes villes françaises qui ont pris des mesures similaires, hormis Paris, le port du masque obligatoire concerne les piétons et cyclistes. La Fédération française des usagers de la bicyclette demande également aux préfets des dérogations.