Port du masque obligatoire autour des écoles de Thionville

La rentrée sera masquée, aux abords des écoles de Thionville. Le maire de la ville a pris un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire autour des écoles.

Des masques portés correctement

Le texte précise : "le port du masque de protection individuel est obligatoire pour toute personne de onze ans et plus, aux abords immédiats des entrées et sorties des établissements scolaires de Thionville (écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées) (...) Le port du masque doit être continu et couvrir les voies nasales et buccales en permanence. Il complète les règles de distanciation physique et de gestes barrières qui s’appliquent également".

Sous peine de PV

Une obligation qui s'applique à partir de la rentrée, ce mardi, et au moins jusqu'au 30 octobre 2020, la mairie ajoute : "cette durée pouvant être prolongée si les indicateurs épidémiologiques le justifiaient".

Les personnes qui ne respecteraient pas cet arrêté risquent un PV.