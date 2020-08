Port du masque obligatoire dans la Somme aux abords des écoles

Dans un communiqué publié ce vendredi, la préfecture de la Somme indique qu'elle prend un arrêté pour rendre le port du masque obligatoire à partir du 1er septembre et jusqu'au 4 octobre pour les personnes de plus de 11 ans dans un périmètre de 50 m autour des entrées et sorties des écoles, collèges et lycées, 30 minutes avant et après l'ouverture et la fermeture de ces établissements.

Pour rappel , le masque est obligatoire dans la Somme dans les lieux suivants

*marchés non couverts alimentaires et non-alimentaires

*braderies

*vides-greniers

*fêtes publiques, foraines, communales ou patronales

*les animations de rue

*les festivals culturels

*les bords de la Somme ( véloroute de Saint-Valéry-sur-Somme à Ham )

*le parc St Pierre d'Amiens

*La placette Lafleur à Amiens ( quartier Saint-Leu )

*la place d'Armes à Amiens ( campus Citadelle )

"Hausse de cas positifs dans la Somme"

Toujours selon le communiqué de la préfecture de la Somme, si le département reste classé en vulnérabilité limitée, il enregistre une augmentation du nombre de cas positifs : 8,42 cas pour 100 000 habitants contre 3, 51 pour 100 000 habitants la semaine dernière