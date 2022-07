Masque obligatoire dans les transports : "Aucun sens et inefficace", Léonetti tacle Estrosi

Jean Leonetti ne mâche pas ses mots. La mesure, prise par Christian Estrosi pour la métropole niçoise, d'obliger à porter le masque dans les transports en commun est insensée pour le maire d'Antibes. Il vient d'ailleurs d'écrire au préfet des Alpes-Maritimes pour réclamer des mesures identiques pour l'ensemble du département.

Ça n'a pas de sens et c'est incompréhensible. Surtout c'est totalement inefficace

Le maire d'Antibes prend un exemple concret : "Pour un bus qui part de Menton et qui arrive à Cannes, le voyageur serait donc obligé de mettre le masque quand il traverse la métropole niçoise ? Ça n'a pas de sens et c'est incompréhensible. Surtout c'est totalement inefficace. Demain je pourrai donc dire que les masques sont interdits sur les marchés, le maire de Cannes pourrait les interdire dans les cinémas. A ce moment là, vous aurez un catalogue de choses qui seront interdites, qui n'apporteront rien sur le plan sanitaire, mais qui déboucheront une fois de plus pour nos concitoyens à altérer la crédibilité de la parole publique"

La relation entre Jean Léonetti et Christian Estrosi

Anciennement alliés, désormais les 2 maires sont dans 2 camps opposés. Le président de la métropole niçoise a rejoint la majorité présidentielle, pendant que Jean Léonetti est resté fidèle aux Républicains. Sur ce dossier du port du masque en tout cas le maire de Nice n'a pas prévenu l'Ouest du département : "Christian Estrosi ne m'a pas appelé pour me dire ce qu'il le faisait. Lors de la première réunion j'ai dit ma façon de penser. J'ai également interpellé le préfet lors des premières vagues pour lui expliquer qu'il fallait avoir de la cohérence, de la continuité et faire adhérer la population aux décisions que l'on prend. _Comment voulez vous faire adhérer la population à des décisions sur le plan épidémiologique quand vous avez ces positions qui sont ponctuelles et non harmonisées sur l'ensemble du territoire ?_"

L'arrêté pris par Christian Estrosi contesté

Le tribunal administratif examinera à 11 heures ce vendredi 8 juillet un recours, déposé par un professeur des universités en droit, Paul Cassia. La décision doit être rendue dans l'après-midi, vers 16 heures. Christian Estrosi a expliqué prendre cette mesure, "avec d'autres maires de la Métropole de Nice", pour faire face à la forte hausse des cas de Covid-19

Dernière minute

Le maire de Vence vient de prendre la décision de lui aussi rendre obligatoire le port du masque dans les transports publics du réseau métropolitain