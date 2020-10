Port du masque obligatoire dans tout le Tarn-et-Garonne

Jusque là, le masque n'était obligatoire qu'à Montauban, Moissac, Castelsarrasin et Valence d'Agen, de 8h à minuit. Le préfet vient d'étendre cette obligation à tout le département.

Dans le Tarn-et-Garonne, l’obligation du port du masque est étendue à l’ensemble du département à compter de ce vendredi 30 octobre pour toute personne de plus de onze ans sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Le port du masque n’est pas obligatoire au cours d’une activité sportive pratiquée en extérieur (exemple : course à pied, cyclisme, marche rapide,...).

L'Agence Régionale de Santé a relevé que le taux d’incidence dans le Tarn-et-Garonne est passé à 399,8 pour 100 000 habitants et que le taux de positivité y est désormais de 19 %.