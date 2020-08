Port du masque obligatoire en entreprise : des patrons toulousains ont pris les devants

A la Maison de la peinture, société basée boulevard de Suisse à Toulouse, le port du masque est obligatoire depuis le 11 mai, jour du déconfinement. Jean-Alfred Denjean, un des dirigeants, a préféré prendre les devants pour éviter une fermeture de son entreprise si un cas de coronavirus était détecté. "Quand je vois les pertes de chiffre d'affaires depuis le 17 mars, notre intérêt est bien de ne pas avoir à fermer arbitrairement, de ne pas subir de quarantaine si on a un cas de Covid", précise-t-il. Mais cette décision n'est pas évidente à faire appliquer au quotidien.

Pas agréable et pas pratique

"On doit s'habituer", admet Jean-Alfred Denjean. Dès qu'un employé est vu sans son masque, il est rappelé à l'ordre, même si le patron reconnait qu'il est encore difficile de le garder sur le visage toute la journée. "On sue dedans. Et si on a des lunettes, on a tout le temps de la buée", avoue le dirigeant.

On se répète avec les clients, on a du mal à comprendre avec le tissu du masque

Autre problème pour Eric, en contact avec des clients au quotidien, c'est la communication. "C'est de la répétition. Excusez-moi, je n'ai pas compris, vous pouvez m'épeler votre nom, combien de produits avez-vous besoin, etc. C'est ce qui est pénible, on a du mal à comprendre avec le tissu du masque", explique-t-il. Résultat : Olivia, en caisse, l'enlève souvent quand elle est protégée par le plexi.

Rassurant pour certains

Mais Didier, le directeur commercial, estime que porter le masque rassure quand même beaucoup de personnes. "On ne le fait pas que pour nous, on le fait aussi pour les autres", ajoute-t-il. Un avis que partage le patron Jean-Alfred Denjean. Certains de ses employés ne sont pas venus travailler pendant plusieurs semaines par crainte d'attraper le Covid. Instaurer le port du masque a donc permis de les faire revenir.