Port du masque obligatoire : la Charente précise où et quand

Les règles d'obligation du port du masque à l'extérieur en Charente viennent d'être modifiées par la préfecture. Elle se met ainsi en conformité avec les différentes décisions de justice rendues dans d'autres départements, qui ont estimé ces mesures disproportionnées quand elles imposaient le masque partout et tout le temps sans discernement.

La préfète de la Charente a donc signé un nouvel arrêté qui précise les zones et les heures où le masque est obligatoire. A Angoulême et à Cognac, il est ainsi réservé à l'hyper-centre, les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 8 heures à 20 heures ; les vendredi et samedi de 8 heures à 2 heures ; et le dimanche de 8h à 14h. Même chose, mais avec des horaires un peu moins larges, à Mansle et à Ruffec. Et puis à Champniers et Gond‑Pontouvre, à La Couronne, à Châteaubernard, le masque est obligatoire dans les zones commerciales, uniquement pendant les horaires d’ouverture.

En détail :