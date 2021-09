La préfecture du Loiret prolonge son arrêté jusqu'au 17 octobre, au sujet du port du masque face au Covid-19. Il reste obligatoire dans tous les marchés, foires et vide-greniers du département. Dans la métropole d'Orléans, les règles sont encore plus strictes.

Port du masque obligatoire : la préfecture prolonge son arrêté pour le Loiret et la métropole d'Orléans

La préfecture du Loiret a publié, ce jeudi, un nouvel arrêté sur l'obligation de porter le masque dans l'espace public, valable jusqu'au 17 octobre inclus, pour les plus de onze ans*. "Considérant que le département du Loiret connaît, comme le reste du territoire national, une quatrième vague épidémique qui se traduit par une augmentation rapide du taux d’incidence depuis plusieurs semaines", il faut continuer à le porter dans certains lieux et circonstances, indique cet arrêté.

Toujours obligatoire dans les marchés, vide-greniers

D'abord, à l'échelle du département, l'arrêté préfectoral rend toujours le port du masque couvrant le nez et la bouche obligatoire "au sein des foires, forums, marchés, vide-greniers, ventes au déballage ou brocantes" du Loiret. Dans le département, le taux d'incidence est actuellement de 62 cas positifs pour 100.000 habitants, selon les chiffres de l'ARS ce jeudi soir.

Et à Orléans Métropole dès qu'il y a plus d'une personne pour 4 m²

Ensuite, dans la métropole d'Orléans, où le taux d'incidence est plus élevé (102 cas positifs pour 100.000 habitants), le port du masque reste obligatoire, "dans l’espace public, voies publiques et lieux ouverts au public accueillant une forte densité de personnes, où il n’est pas possible de maintenir une distance d’un mètre entre chaque personne, soit une densité supérieure à une personne pour 4m², y compris si le passe sanitaire y est exigé".

Et l'arrêté préfectoral précise que le port du masque dans les vingt-deux communes de la Métropole* est notamment exigé à l’occasion :

des rassemblements à forte densité telles que les manifestations déclarées, les festivals , les spectacles de rue

, les des files d’attente de plus de cinq personnes

des abords immédiats (quais) des gares, des arrêts de bus et des stations de tramways

des abords immédiats des centres commerciaux, des écoles et des lieux de culte au moment des cérémonies et offices.

au moment des cérémonies et offices. en revanche, cette obligation "ne s’applique pas dans les parcs et jardins publics"

Pour rappel, la Ville d'Orléans avait déjà pris un arrêté municipal début août, qui rend le port du masque obligatoire dans le centre-ville d'Orléans en toutes circonstances.

Et le masque (ainsi que le pass sanitaire) sera obligatoire sur les quais à Orléans lors du festival de Loire, du 22 au 26 septembre 2021, événement qui va attirer plusieurs centaines de milliers de personnes.

Liste des 22 communes d'Orléans Métropole où s'applique l'arrêté :

Bou

Boigny-sur-Bionne

Chanteau

La Chapelle Saint-Mesmin

Chécy

Combleux

Fleury-les-Aubrais

Ingré

Mardié

Marigny-les-Usages

Olivet

Orléans

Ormes

Saint-Cyr-en-Val

Saint-Denis-en-Val

Saint-Hilaire Saint-Mesmin

Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Saran

Semoy

* les cyclistes, les coureurs à pied et les personnes handicapées munies d'un certificat médical justifiant cette dérogation ne sont pas obligés de porter le masque