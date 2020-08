Port du masque obligatoire : les Guérétois sont prêts

« Ça aurait du être obligatoire dès le 11 mai et le début du déconfinement ! » Jérôme et Romain font leur marché, masqués. Une évidence pour ces enseignants creusois. Pour eux, porter le masque c'est le moindre prix à payer pour continuer à profiter de l'été. « Cet été, la Creuse attire, il y a des touristes, et on aimerait que ça reste comme ça. Pour ça, porter le masque, on ne trouve pas ça si contraignant. »

Des touristes sur le marché de Guéret, il y en a quelques-uns. Monique et Isabelle viennent de l'Ardèche, elles passent quelques jours en Creuse. Et le masque elles font avec : « C'est important de se protéger, même si porter le masque c'est parfois pénible. »

Depuis ce matin, un arrêté préfectoral rend le port du masque obligatoire en Creuse sur les marchés, les brocantes, braderies et vide-greniers, ainsi que sur les concerts et événements musicaux de plein air. Une masure salvatrice pour ce commerçant, qui tient son étal place Bonnyaud et qui souhaite rester anonyme. Il a encore en tête les heures compliquées du confinement : « On était complètement bloqués, on a perdu beaucoup d'argent naturellement. » Même si ce jour-là, sur le marché de Guéret, la majorité des passants sont masqués, des clients qui refusent de porter le masque, il en a. Des situations pas toujours faciles à gérer : « on leur dit rien, le commerce est déjà tellement dur. C'est très délicat de leur parler de ça. »

A deux semaines de la rentrée de septembre, le masque est désormais obligatoire dans la plupart des rassemblements de plein air en Creuse. Alors que la semaine dernière, au moins 15 cas de coronavirus ont été détectés dans le département.