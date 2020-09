Le port du masque rendu obligatoire sur le campus à Grenoble

Le port du masque devient obligatoire sur le campus de Grenoble-Saint-Martin-d'Hères "dans tous les espaces publics clos ou ouvert du campus universitaire de l’Université Grenoble-Alpes (UGA)", indique ce mercredi la préfecture de l'Isère. Une obligation qui reste temporaire puisqu'elle s'applique "du jeudi 10 septembre 2020 à 07h00 et jusqu’au vendredi 30 octobre 2020 inclus".

Tout contrevenant s'expose à une amende de 135 euros. La préfecture de l'Isère et la présidence de l'UGA expliquent leur décision par une dégradation de la situation sanitaire en Isère et ajoutent que "la population étudiante, si elle développe moins souvent des formes sévères de COVID, reste très exposée à ce virus du fait de ses modes de vie ( colocation forte mobilité, soirée étudiante etc). De fait, elle constitue un vecteur du virus notamment par la constitution de foyers, qui peuvent toucher des populations plus fragiles."

Le périmètre concerné par l'obligation - Préfecture de l'Isère